«La plupart des joueurs se seraient retirés après cette blessure à la hanche mais pas Murray»

Les Laureus World Sports Awards 2020 auront lieu à Berlin le 17 février, avec quelques joueurs de tennis parmi les nominés, dont Rafael Nadal, Naomi Osaka, Bianca Andresscu, Cori Gauff. De plus, le triple champion de la Major Andy Murray est en lice pour le Laureus World Comeback of the Year, retournant au tennis en juin dernier et remportant le titre d’ATP à Anvers en octobre.

Fin de la saison 2016 comme fin d’année no. 1, Andy a commencé à lutter contre une blessure à la hanche l’année suivante, sautant toute l’action après Wimbledon et subissant deux interventions chirurgicales pour éliminer la douleur et recommencer la compétition.

Ne ressentant aucun problème, Murray a fait son retour en juin dernier avec le titre de double à Queen’s avec Feliciano Lopez, participant bientôt seul aux épreuves de simple et travaillant régulièrement sur son jeu jusqu’à cette couronne ATP tant attendue en Belgique, la première depuis Dubaï 2017.

Pourtant, d’autres problèmes attendaient au coin de la rue pour le Britannique, souffrant d’une blessure au bassin qui l’a éloigné du terrain depuis les finales de la Coupe Davis en novembre. Andy a dû sauter l’entraînement de pré-saison à Miami et se retirer de l’ATP Cup, de l’Open d’Australie, de Marseille et de Rotterdam, n’ayant aucune idée d’une éventuelle date de retour, mais évitant presque certainement Indian Wells et Miami.

Parlant de Murray, un ancien no. 1 Boris Becker a déclaré que la plupart des joueurs auraient pris leur retraite après une blessure à la hanche si grave qu’il a subi. L’Allemand a salué les efforts d’Andy et le niveau qu’il a produit dans la deuxième partie de la saison dernière, le soutenant pour faire un autre retour et reprendre le chemin de la victoire.

“La plupart des joueurs se seraient retirés après une grave blessure à la hanche comme ça. Si vous me l’aviez demandé l’année dernière, je ne pensais pas qu’il serait là. Mais Andy étant Andy, il est revenu et a joué à merveille dans la seconde moitié de la dernière Andy n’a jamais eu le plus de pouvoir ou le plus de talent mais toujours une grande détermination et une volonté qui le distinguent. ”