La poésie hilarante de Juan Ignacio Chela devenue virale sur les réseaux sociaux

La facette humoristique de Juan Ignacio Chela, l’un des personnages les plus charismatiques du monde du tennis qui, au cours de sa carrière de joueur, a fait vibrer de nombreux joueurs et, en tant qu’entraîneur de Diego Schwartzman, continue d’afficher un véritable personnage qui suscite l’admiration. L’Argentin, devenu 15e du classement ATP en 2004, a souhaité rendre le séjour dans les foyers demandé en Argentine plus agréable pour arrêter le coronavirus, écrivant une poésie vraiment hilarante.

J’ai joué contre Nole

La fête avait son charme

Il m’a battu avec embole

Je l’ai frappé avec la chanson

– Juan Ignacio Chela (@JuanIChela) 17 mars 2020

Quand Paris a commencé

Rafa était un mur

Il l’a toujours gagné

Je m’apporte une serviette

– Juan Ignacio Chela (@JuanIChela) 17 mars 2020

Ils ne donnent plus de tennis en direct

J’ai même appris les noms

Des gens avec qui je vis

– Juan Ignacio Chela (@JuanIChela) 17 mars 2020

Comme si c’était ton idole @ qui t’embrassait

Donner balle à ce hashtag # Yomequedoencasa

– Juan Ignacio Chela (@JuanIChela) 17 mars 2020

