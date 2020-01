La police va utiliser des officiers parlant grec pour surveiller les fans lors des matchs de Tsitsipas et Sakkari

La police de Victoria utilise des agents bilingues pour surveiller les supporters grecs à l’Open d’Australie et a lancé un avertissement aux supporters de tennis perturbateurs et antisociaux, selon le Brisbane Times. Les fans grecs sont passés sous le scanner de Melbourne Park pour leur comportement perturbateur lors des matchs des meilleurs joueurs grecs, Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari.

Mercredi soir, jusqu’à 20 supporters grecs ont été expulsés de Melbourne Park pour leur comportement après le match de Sakkari. Le commandant par intérim Darren Franks, qui est en charge des services de police à l’Open d’Australie, a déclaré au Brisbane Times que les chants politiques n’étaient pas en eux-mêmes considérés comme inappropriés ou offensants, et que la police surveillait les propos ou comportements offensants.

«Nous avons la chance d’avoir de nombreux officiers nés à l’étranger et qui parlent également une autre langue, et nous utilisons ces officiers. Nous avons des officiers parlant grec et nous les utilisons pour ce scénario. Nous travaillons avec les organisateurs de l’Open d’Australie autour de quelques travaux d’interception précoce avec la sécurité à l’Open.

Dès que nous verrons un comportement antisocial ou perturbateur, nous agirons. “Le directeur général de Tennis Australia, Craig Tiley, a demandé aux supporters d’être passionnés mais respectueux des joueurs pendant le tournoi.” Les fans passionnés sont une grande partie de l’Open d’Australie et du les joueurs apprécient le soutien enthousiaste qu’ils reçoivent ici à Melbourne.

Nous encourageons tous nos fans à être respectueux des autres. Nous sommes un événement inclusif et ne tolérons aucun comportement antisocial. Comme toujours, nous ne commentons pas la sécurité, mais nous travaillons en étroite collaboration avec la police de Victoria et les experts en sécurité pour assurer la sécurité de tous ceux qui participent au tennis ».

Tsitsipas, tête de série no 6 en simple masculin, devrait affronter le Canadien Milos Raonic au troisième tour tandis que Sakkari devrait jouer la 10e tête de série Madison Keys. Les deux matches devraient avoir lieu vendredi sur Margaret Court Arena.