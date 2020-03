La Pologne et Hong Kong joueront sans spectateurs en raison des problèmes de coronavirus

Le match nul de la Coupe Davis entre la Pologne et Hong Kong se jouera sans spectateurs en raison de problèmes de coronavirus, via Michal Samulski. La Pologne et Hong Kong devraient se rencontrer ce week-end dans un match nul du Groupe II de la Coupe Davis. La Pologne accueillera Hong Kong à Arena Kalisz, sur une surface intérieure dure.

Le capitaine de l’équipe polonaise de Coupe Davis, Marius Fyrstenberg, a été nominé pour le match nul Jerzy Janowicz, Kacper Zuk, Jan Zielinski, Maks Kasnikowski et Szymon Walkow. De l’autre côté, le capitaine de l’équipe de Hong Kong, Hiu-Tung Yu, a sélectionné Hong Kit Wong, Pak Long Yeung, Ching Lam et Wai Yu Kai.

La Pologne entre dans le match nul en tant que grands favoris alors que l’ancien numéro 14 mondial Janowicz et l’étoile montante Zuk devraient faire le travail pour les hôtes. Janowicz, demi-finaliste de Wimbledon en 2013, a raté les deux dernières saisons complètes, mais est revenu à l’action à la fin de janvier.

Le Polonais a prouvé qu’il n’avait encore obtenu le match qu’à son troisième tournoi depuis son retour alors qu’il avait atteint la finale du Pau Challenger la semaine dernière avant de s’incliner face à Ernests Gulbis. Janowicz visera maintenant à gagner quelques matchs de Coupe Davis et continuera à renforcer son élan et sa confiance.