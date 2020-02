La popularité irremplaçable de Roger Federer, Nadal et Djokovic

Comment et pourquoi Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont-ils les joueurs de tennis les plus populaires de cet âge et, peut-être, jamais? Leurs réalisations incroyables ont exalté les fans et les foules pendant près de quinze ans. Aujourd’hui, les Big Three sont au centre de la Slam Race: Federer est le recordman avec 20 Slams, Nadal suit avec 19, puis Djokovic, champion de l’Open d’Australie 2020, avec 17.

Cette saison sera décisive pour comprendre qui parmi eux peut devenir le roi des chelems, mais, comme chacun sait, Federer, Nadal et Djokovic sont toujours les joueurs de tennis qui ont remporté le plus de chelem de l’histoire du simple messieurs.

Les raisons de leur popularité et de l’amour des fans envers eux sont multiples. Leurs défis étaient épiques et dramatiques et ont conquis plusieurs générations de fans et de foules. Grâce à eux, ATP connaît encore l’apogée de toute son histoire.

Records, victoires impossibles et irremplaçables, triomphes, mais aussi chutes, larmes, blessures et moments très négatifs, pour démontrer que nos trois héros ne sont pas des dieux, mais des hommes simples. Federer, Nadal et Djokovic ont dominé le tennis et le font toujours, ne laissant que quelques miettes pour tout le monde.

Mais les Big Three connaissent également une ère où la technologie fait de leur carrière un courant dominant, tandis que la science les allonge. Régime alimentaire, physiothérapie, coach mental, entraînement spécifique, évolution de la raquette: ce ne sont que quelques aspects qui ont contribué à faire durer leur carrière.

Le développement des médias, notamment sur Internet et l’avènement des réseaux sociaux ont fait leur popularité aux yeux de tous. sur les réseaux sociaux, il est également possible de savoir quand une star va aux toilettes, et encore moins quand les champions préférés des fans publient des photos d’événements ou de leurs vacances.

Leur image publique a inévitablement une plus grande résonance que les acteurs du passé. Comme pour dire, les joueurs de leur immense talent sont nés à l’ère parfaite pour eux. Résultat? Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont les joueurs de tennis les plus populaires de tous les temps.