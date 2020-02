La première fois au Cap signifie bien plus que du tennis

Le numéro 3 mondial Roger Federer a souligné que le match en Afrique était plus qu’un simple match de tennis pour lui, car jouer en Afrique du Sud comptait beaucoup pour lui. Federer, un record de 20 fois champion du Grand Chelem, a battu le numéro 2 mondial Rafael Nadal 6-4 3-6 6-3 lors d’un match de charité qui a eu lieu au Cap.

La mère de Federer est née en Afrique du Sud et le Suisse ne voulait pas terminer sa carrière sans un match joué dans le pays qu’il visitait étant enfant. “La première fois ici au Cap, en Afrique du Sud, signifie bien plus que du tennis”, a déclaré Federer, selon l’..

“Le temps passé ici quand j’étais enfant était incroyable. Vous iriez sur la route et vous ne reviendriez jamais pour une raison quelconque parce que vous devez chasser cette petite balle de tennis et vous devez poursuivre vos rêves.” 51 954 spectateurs étaient présents au Cape Town Stadium et le record du plus grand public de tennis a été battu vendredi en Afrique du Sud.

Le match de charité – organisé par la Fondation Roger Federer – a permis de recueillir 3,5 millions de dollars. “Il y a tellement d’anticipation que le match lui-même est presque oublié”, a déclaré Federer.