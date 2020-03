“La première fois que je l’ai fait”, explique Andy Murray après avoir fait son portrait par Maggi Hambling

Un nouveau portrait d’Andy Murray de l’artiste Maggi Hambling sera exposé au public à la National Portrait Gallery de Londres au cours des prochains mois.

Murray, triple vainqueur du Grand Chelem, a dû revêtir ses blancs de Wimbledon alors qu’il posait pour une série de dessins de Hambling.

La peinture et deux des dessins sont exposés au public dans la galerie jusqu’au 3 mai après avoir été offerts par un donateur privé.

“Au cours des dernières années, je suis devenu plus intéressé par l’art et Maggi est l’un de mes artistes préférés, donc j’étais plus qu’heureux de m’asseoir pour un portrait – la première fois que je l’ai fait”, a déclaré Murray.

«C’était fascinant de regarder son travail, tant de temps et d’efforts sont consacrés à une peinture comme celle-ci.»

Portrait de Sir Andy Murray par Maggi Hambling (David Parry / National Portrait Gallery)

Hambling a expliqué le processus de réflexion derrière sa peinture multi-figurée.

“La composition est venue non seulement des dessins, mais de mon imagination qui avait été ébullition pendant un certain temps auparavant en préparation”, a-t-elle déclaré.

«La physique d’Andy est au cœur de la peinture…

“Le défi ici était la vitesse du corps entier d’Andy pendant qu’il joue, un coup coulant dans un autre.

“La tête du portrait en combinaison avec sa figure en action encourage l’œil à se déplacer sur tout le territoire de la toile.”

