La présence de Kim Clijsters et Sofia Kenin parmi les temps forts

Le directeur du tournoi de Dubaï, Salah Talak, a déclaré que la présence de l’ancienne numéro un mondiale Kim Clijsters et de la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin serait parmi les temps forts pour lui lors des championnats de tennis en franchise de Dubaï de cette année, qui débuteront lundi pour les femmes.

S’adressant au Gulf News, Talak a déclaré: “Bien sûr, la présence de l’ancien numéro 1 mondial Kim Clijsters et de la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin serait là au sommet. Dubaï a toujours été une ville d’opportunités et je suis heureux que Clijsters ait a choisi notre tournoi pour la faire revenir.

Cela dépendra beaucoup du tirage au sort et nous espérons qu’elle se rendra profondément dans la compétition ici. Elle a 36 ans et à l’autre bout est le jeune Kenin. Il sera donc intéressant de voir deux époques différentes de tennis où Dubaï frappera un mélange entre deux générations.

Et puis nous avons notre propre Ons Jabeur qui est de retour ici après être devenue la première femme arabe à se qualifier pour les quarts de finale du Grand Chelem. “Cette année marque la 20e édition de l’épreuve féminine et Talak dit qu’avec six des 10 meilleurs dans le monde, il est sûr que la compétition sera rude et intense.

“2020 est une année spéciale pour Dubaï et les Emirats Arabes Unis alors que nous marquons l’Expo de Dubaï. Cela augure également pour nous, car c’est le 20e anniversaire de notre tournoi féminin et nous voulons le rendre spécial. Initialement, nous avions un champ complet avec huit des 10 premiers et 10 des 20 premiers confirmant notre tournoi, y compris Ashleigh Barty.

Nous avons été ravis de la qualité du terrain. Mais le tennis est un sport difficile et nous avons des blessures après l’Open d’Australie. Nous avons donc atterri avec six des dix premiers. Nous avons encore un ensemble de joueurs assez solide, dont le récent vainqueur de l’Open d’Australie de Sofia Kenin, le finaliste de Melbourne Garbine Muguruza, la championne de Wimbledon 2019 Simona Halep, la double championne de Dubaï Elina Svitolina, la championne en titre Belinda Bencic et un autre ancien n ° 1 mondial. , Karolina Pliskova.

Et puis nous avons une légende comme Kim Clijsters qui a choisi Dubaï pour faire son retour pour la deuxième fois de sa carrière. Plus bas sur le terrain, nous avons la Chinoise Qiang Wang, qui a battu l’ancienne numéro 1 mondiale Serena Williams au troisième tour à Melbourne, Anastasia Pavlyuchenkova et la triple championne du Grand Chelem Angelique Kerber.

Avec l’éventail de joueurs que nous avons cette année, je m’attends à une compétition intense et rude. Je ne serais pas surpris si nous avions beaucoup plus de matchs de trois heures. Les joueurs d’aujourd’hui sont tous des athlètes de première qualité avec des niveaux de jeu très similaires.

Je ne peux pas vraiment prédire les finalistes à ce stade, car la compétition sera vraiment difficile au cours de la première semaine. Et c’est sûr, le tennis sera le vainqueur. “Talak ajoute qu’ils n’ont pas organisé le tournoi pour de l’argent mais pour s’aligner sur la” vision de Dubaï “établie par Son Altesse Shaikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier Ministre des EAU et souverain de Dubaï.

“Je pense que les gens doivent se rendre compte que nous n’organisons pas ce tournoi pour l’argent. Notre objectif principal est totalement différent. Nous ne sommes pas ici pour un retour sur investissement, ni ne cherchons à gagner de l’argent grâce à cet événement. Notre objectif principal est et sera toujours de nous aligner sur la «Vision de Dubaï» établie par Son Altesse le Cheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président et Premier Ministre des Emirats Arabes Unis et souverain de Dubaï.

C’est pourquoi il est notre parrain depuis le début du tournoi masculin en 1993. Nous n’avons jamais oublié qu’au Dubai Duty Free nous sommes ici pour promouvoir Dubaï sur la scène mondiale. Un autre aspect que nous devons prendre en considération est le facteur de bien-être qu’un tel événement crée au sein de la communauté, tout en donnant aux gens l’occasion de voir certains des plus grands athlètes individuels en action ici. ”