La pression monte sur la Coupe ATP et la Coupe Davis pour fusionner – ITF

Il y a eu des discussions continues sur la fusion de la Coupe Davis et de la Coupe ATP. Cependant, la fusion des deux épreuves par équipes ne semble pas être envisagée. L’un des membres du conseil d’administration de l’ITF a expliqué que la fusion de la Coupe Davis et de la Coupe ATP ne serait pas une décision «pratique». Pourquoi?

L’année dernière, la Coupe Davis a été transformée en finale d’une semaine en novembre. En revanche, la première Coupe ATP s’est tenue en janvier 2020 avec un format très similaire.

Les joueurs ont salué les deux comme un succès. Cependant, ces joueurs ont également exprimé leur mécontentement avec la tenue de deux compétitions similaires en l’espace de quelques mois. Par conséquent, une fusion serait bénéfique pour tout le monde.

Big Pressure pour fusionner la Coupe Davis et la Coupe ATP

«Alexei Selivanenko, membre du conseil d’administration de la Fédération internationale de tennis (ITF), a expliqué qu’il y avait une immense« pression »pour les fusionner. Cependant, ce n’est pas une décision pratique.

«Il y a vraiment une pression, et considérable. Il peut exister de nombreuses versions du développement d’événements. Mais une solution concrète qui pourrait être mise en pratique n’existe pas encore », a déclaré Selivanenko lors d’un entretien avec Kommersant.

Il a en outre expliqué que les deux événements «ont le droit d’exister» tant qu’ils sont soutenus par des fans et des sponsors. Ceux qui les contrapellent artificiellement le font plus à cause de «la politique et des ambitions que du bon sens».

Lisez aussi: L’ITF annonce le statut d’unification de la Coupe Davis et de la Coupe ATP d’ici à Wimbledon 2020

«Oui, les finales de la Coupe Davis et la Coupe ATP ne sont pour le moment que dans un mois et demi. Mais, par exemple, les tournois des catégories les plus élevées de Madrid et de Rome ont lieu les uns après les autres, et chacun d’eux est un succès », a-t-il ajouté.

Il reste à voir si les deux organisations acceptent de se réunir pour le plus grand intérêt du jeu. Il sera intéressant de voir les deux tournois arriver à une table et parvenir à un accord. Cependant, dans le scénario actuel, cela est certainement loin de la réalité.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion