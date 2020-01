«La prochaine génération est loin de remporter le Major»

Le premier Major de la saison commence lundi à Melbourne Park, produisant une bataille ultime entre les légendes établies de notre sport et les prochains prétendants prêts à les dépasser. En 2019, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont pu conserver leurs positions au sommet, terminant dans le top 3 12 ans après avoir fait cela pour la première fois et remporté les quatre trophées Majors et cinq Masters 1000.

Novak est le principal favori de Melbourne devant Nadal et Federer, à la recherche du huitième titre et d’une course GOAT encore plus intense avec ses rivaux les plus proches. Néanmoins, les jeunes pistolets tenteront de gâcher la fête pour les favoris et de mettre fin à leur séquence de 12 couronnes majeures consécutives gagnées, avec Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas comme les prétendants les plus sérieux pour y parvenir.

Occupant des positions de haut rang dans la saison derrière nous, Daniil et Stefanos ont déjà remporté de gros titres et remporté des victoires sur les plus grands rivaux, se préparant pour le premier Major de la saison et cherchant une chance de se battre contre trois légendes qui sont toujours au sommet de leur jeu.

Louant les jeunes challengers, Novak Djokovic a déclaré qu’ils se rapprochaient de plus en plus, s’éloignant “d’un pas” de cette étape supplémentaire qui les mènerait au plus haut niveau et aux trophées majeurs. “Eh bien, les jeunes fusils se rapprochent de plus en plus.

Daniil Medvedev s’est bien battu avec Rafa lors du dernier Grand Chelem à l’US Open de la saison dernière. Stefanos Tsitsipas a joué les demi-finales ici l’an dernier. Dominic Thiem a atteint deux finales de Roland Garros. Ils sont à une distance “, a expliqué Djokovic.

“Un jour donné, très peu de temps, je pense que cela peut arriver et arrivera; c’est inévitable. Je ne pense pas qu’ils manquent trop, pour être honnête. Je crois qu’ils possèdent des jeux convaincants qui nécessitent beaucoup de compétences, et ils ont ces compétences.

Ils ont mis les heures et se sont consacrés sur et hors du terrain. Je pense que beaucoup de ces joueurs de la prochaine génération travaillent très dur, agissant de manière très professionnelle. C’est un bon signe parce que c’est l’un des précurseurs, je suppose, du succès.

Pour gagner un Chelem et aussi pour être constamment au top niveau pendant de nombreuses années, il faut au joueur d’acquérir cette maturité mentale et émotionnelle et cette expérience pour comprendre ses forces, combattre ses peurs. ”