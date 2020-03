La prolongation de la saison jusqu’en décembre devrait être envisagée

Le capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, Sébastien Grosjean, doute que la saison reprendra en juin. Le 12 mars, le

La suspension a été longue, mais même dans ce cas, les joueurs n’étaient pas trop optimistes quant à la reprise de la saison le 27 avril. La semaine dernière, l’ATP a prolongé la suspension du Tour jusqu’au 07 juin. “Nous ne savons pas quand la saison reprendra. “, A déclaré Grosjean à beIN SPORTS, comme l’a révélé We Love Tennis France.

“Pour l’instant, vous devez rester en bonne santé et à la maison. Vous devez essayer de rester en forme, faire un petit programme physique si vous avez de l’espace et garder le moral. Je doute que le tennis reprendra en juin.” L’ATP a prolongé la suspension du Tour jusqu’au 07 juin, la FFT a décidé de reprogrammer l’Open de France.

Comme il devenait de plus en plus évident que la saison ne reprendrait pas le 27 avril, la FFT a réagi rapidement. Grosjean, un ancien numéro 4 mondial, pense que la priorité doit être donnée aux tournois du Grand Chelem et des Masters à la reprise de la saison.

Le Français a également suggéré que la prolongation de la saison jusqu’en décembre soit définitivement envisagée. “La priorité doit être donnée au Grand Chelem et au Masters 1000. Alors oui, nous pouvons envisager une saison plus longue avec une fin en décembre”, a déclaré Grosjean.

Les événements Masters 1000 à Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid et Rome sont tous annulés en raison de l’épidémie de coronavirus. L’Open de France a été reprogrammé, tandis que l’AELTC garde espoir que Wimbledon se déroulera comme prévu initialement.