La qualification Jennifer Brady démantèle Elina Svitolina aux championnats de tennis de Dubaï 2020

La numéro six mondiale Elina Svitolina a été évincée par Gabrine Muguruza non ensemencée à l’Open d’Australie 2020, puis elle a perdu face au numéro 75 mondial Nao Hibino à Hua Hin, en Thaïlande.

Sa course chancelante sur le circuit WTA s’est poursuivie sur les courts des Emirats Arabes Unis, alors qu’elle se rendait à la qualification Jennifer Brady lors de son match de première ronde aux Championnats de tennis de Dubaï, 6-2, 6-1.

L’Américaine Brady se pousse tout en affrontant les dix meilleurs joueurs. En janvier, elle a battu Ashleigh Barty, numéro un mondial, lors du premier tour de Brisbane International. C’était le premier match WTA de Barty de la saison 2020.

Une perte unilatérale pour Elina Svitolina à Dubaï, Émirats arabes unis

Le premier set a été simple avec l’Américain Brady en tête avec une pause. Tout en servant à rester dans le set à 5-2, le tennis erroné de la double championne de Dubaï Elina Svitolina ne l’a menée nulle part. Brady a réussi le set 6-2 avec facilité.

. @ jennifurbrady95 réclame l’ouvreur, 6-2. # DDFTennis pic.twitter.com/RMkQxA15AT

– WTA (@WTA) 18 février 2020

Au début du deuxième set, Jennifer Brady a dominé ses services. L’Ukrainienne a commis deux doubles fautes sur son service puis la qualification menée par 2-0.

Après cela, briser l’avance, Brady était sur le siège du conducteur en remportant huit matchs de suite, elle a sprinté pour prendre une avance de 4-0 dans le set.

Point Qualité par @ElinaSvitolina 👏 # DDFTennis pic.twitter.com/dht3Pen6Q4

– WTA (@WTA) 18 février 2020

Brady a joué au tennis dominant lors de son prochain match de service et a récolté deux points. Mais avec Svitolina augmentant son niveau, et la première double faute de Brady a donné à l’ancien champion des points de rupture. Elle est venue avec d’énormes coups de fond. Et puis un défi intelligent l’a aidée à obtenir la première pause du match à 4-1.

Certes, Brady ne pouvait pas accepter sa perte de jeu de service à Svitolina. Produisant des tirs exquis et Svitolina commettant des erreurs non forcées, l’Américaine s’est vengée de sa défaite précédente et menait 5-1. Tout en servant pour le match, elle a rapidement converti la première balle de match avec un as et a étonné l’ancien champion.

. @ jennifurbrady95 passe à #DDFTennis 💪

Elle le revendique sur Svitolina, 6-2, 6-1. pic.twitter.com/UwMHTkVO2p

– WTA (@WTA) 18 février 2020