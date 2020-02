La réaction d’Egor Gerasimov à sa première finale ATP

Egor Gerasimov a atteint sa première finale du circuit ATP en battant Paolo Lorenzi, Nikola Milojevic, Soon-woo Kwoon et James Duckworth. Le joueur de 27 ans a affronté le trophée Tata Open Maharashtra avec Jiri Vesely, titlist unique de l’ATP, dimanche 9.

“Je suis vraiment content”, a déclaré le Bélarus lors de sa conférence de presse après la demi-finale. “Tout d’abord, je suis content à cause de mon jeu, je pense que je jouais plutôt bien et bien sûr, c’est ma première finale ATP, je pense que tout le monde en boit, donc je suis vraiment content”.

Gerasimov n’avait jamais atteint la phase finale du tournoi de niveau ATP auparavant, et il ne pensait pas que cela pourrait se produire au Pune 250. «Je ne m’attendais pas à être en finale, mais j’essaie de faire de mon mieux chaque match, étape par étape », a-t-il déclaré, avant de parler de la manière dont il va gérer l’expérience.

«Mon plan pour la finale? Donne juste toute mon énergie pour ça. [Vesely] est un ancien top 40, il a gagné et le titre ATP, il a beaucoup d’expérience, mais je vais me battre jusqu’au dernier point. J’essaye juste de ne pas penser [about Vesely’s experience], parce que quand on y réfléchit, on devient plus raide ». Actuellement numéro 90 mondial et 8e tête de série à l’Open de Tata, Gerasimov a dépassé James Duckworth 7-6 (2), 6-4 pour atteindre la finale.