La réticence de Dominic Thiem envers la collecte de fonds et ses paroles dévoilent le ventre du tennis

Inquiétude au sujet de la collecte de fonds proposée par Novak Djokovic en consultation avec Rafael Nadal et Roger Federer pour les joueurs les moins bien classés était à prévoir. Cependant, il était tout à fait inattendu que ce soit Dominic Thiem qui aurait des doutes sur l’idée et sa mise en œuvre.

Selon l’utilisateur de Twitter Ellie – @ohnoimblah – qui a traduit les citations de Thiem pour mieux le contextualiser, le finaliste de l’Open d’Australie 2020 aurait déclaré: «… Je connais très bien le Future-Tour, parce que j’y ai également joué pendant deux ans et qu’il y a certainement beaucoup de joueurs qui ne subordonnent pas tout, toute leur vie, au sport qui ne vivent pas de manière professionnelle et qui ne pratiquent pas ce sport comme ils le devraient professionnellement … »Il ne peut y avoir aucune critique que les paroles de Thiem devraient ont été plus gentils, en particulier pour quelqu’un qui, selon son aveu, avait fait partie des circuits inférieurs du jeu avant d’avoir une trajectoire de carrière ascendante.

Dans son cas, il a été fortuit, tout comme il a travaillé dur pour frapper fort, même si d’autres ont été laissés en retard. La fureur de blessures qui en a résulté a généré, à la fois parmi ses collègues de rang inférieur dans l’ordre hiérarchique des classements ATP et les adeptes du tennis, cependant, obscurci le seul aspect qui devait – et doit encore – être souligné, concernant les administrateurs du sport.

L’Autrichien a dit sans détour qu’il n’était pas disposé à contribuer à ce fonds commun. La conclusion à retenir de cette reconnaissance était que, mis à part leurs bonnes intentions, Djokovic, Nadal et Federer – indépendamment de leur ancienneté et de leur respect collectif – ne pouvaient pas s’attendre à exercer les fonctions d’administrateurs de tennis.

Ils ne sont pas responsables d’effacer les lacunes administratives. Et, sans aucun doute, l’ATP n’a pas réussi à aider les joueurs en temps opportun. En fait, jusqu’au moment où ces trois joueurs ont mis en place un programme de restitution financière pour les membres les moins rémunérés de leur fraternité professionnelle, l’administration du tennis masculin a été surprise à faire la sieste.

Même sa collaboration avec d’autres administrations de tennis – les Slams, l’ITF et la WTA – pour aider les joueurs les moins bien classés est survenue quelques jours après le lancer des Big Three. Ainsi, sauf pour annoncer l’abattage – ou le report – de tournois afin de faire face à la menace de la pandémie, l’association de tennis masculin s’est montrée indifférente aux mêmes personnes qui non seulement forment sa composante principale mais aussi sans qui, elle n’existerait pas en premier lieu.

De plus, par son manque d’action et d’attention, l’ATP a créé un mauvais précédent. Cela a involontairement prouvé que les sceptiques – dans les rangs des joueurs – avaient raison que, quelle que soit l’importance avec laquelle ils étaient réitérés, ils faisaient partie d’un système, en fin de compte – en cas d’urgence et quand cela importait le plus – chaque joueur devait élaborer son prochain mouvement financier dans le monde réel, dans l’isolement.

Cependant, il existe deux ramifications émergentes de ces fracas qui ne peuvent pas être évaluées isolément. Premièrement, en cas de volatilité potentielle à l’avenir, affectant négativement le tennis et les moyens de subsistance des joueurs, les «Big Three» ou les meilleurs joueurs de l’époque seraient-ils à nouveau considérés comme des sauveteurs potentiels? Si, en effet, cela se produit, qui ne veut pas dire qu’un autre joueur de rang supérieur proposerait des déclarations similaires à celles de Thiem, sinon pire? Enfin, n’est-ce pas la faute de l’administration collective du sport – limitée non seulement à l’ATP – qu’un pro du tennis puisse dénoncer le manque de professionnalisme de ses collègues? Les administrateurs ne gardent pas la conscience et la morale des joueurs.

Mais dans un sport dont la hiérarchie inférieure a vu plus que des preuves passagères de souillures d’illégalités, la question se pose: quelle incitation les administrateurs de tennis ont-ils donnée à ces joueurs en difficulté pour qu’ils affichent leur professionnalisme ou au moins, pour démontrer qu’ils sont des exceptions à ces vues radicalement stigmatisantes. Crédit photo: Australian Open