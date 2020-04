La RFET demande des mesures d’aide à ses clubs au retour de la pratique sportive

22/04/2020 à 15:24

CEST

PRESSE EUROPE

La Fédération royale espagnole de tennis (RFET) a annoncé mercredi avoir envoyé une lettre au Conseil supérieur du sport (CSD) demandant “la collaboration” du gouvernement principalement avec ses clubs lors de la reprise des activités sportives.

L’agence souligne que le réseau de ses clubs “est unique au monde et est la graine de base” pour les succès sportifs nationaux dans le sport de la raquette. “Ces entités, 1 300 affiliées au RFET, constituent également un pilier de la société civile à travers un sport très important”, a-t-il averti.

“Pour cette raison, La RFET a demandé des mesures d’aide et a fourni quelques détails importants pour la prévention des contagions dans la pratique du tennis lors de la réactivation. Il convient de garder à l’esprit que la situation actuelle compromet gravement la viabilité de nombreux clubs, dont beaucoup sont des institutions sportives et sociales de haut niveau “, a déclaré la RFET dans un communiqué, dans lequel elle soulignait comme” des données très importantes “que le tennis “Il se joue sans aucun contact physique et dans un espace d’au moins 600 mètres carrés.”

L’agence sait que face aux prévisions du gouvernement “Le retour à la normale devrait être lent et pourrait prendre plusieurs mois”, de sorte que “l’avenir semble incertain”, tout en “un changement de paradigme dans le comportement des gens et dans les relations et les habitudes sociales qui doit être analysé pour essayer d’anticiper les événements futurs, en adoptant des mesures qui nous permettent de faire face à la situation émergente de la meilleure façon possible. “

“Il semble logique que les activités impliquant de grandes concentrations de personnes soient la dernière chose à autoriser. En outre, il est possible de s’attendre à l’auto-isolement que les citoyens eux-mêmes s’imposent, en évitant les grands rassemblements, en particulier dans des environnements fermés”, a ajouté le RFET. .

DIMINUTION DU REVENU DES CLUBS

En outre, il suppose que “Vous pouvez commencer à jouer au tennis à une date donnée, tandis que les activités qui se déroulent à l’intérieur et à l’intérieur nécessitent un peu plus de temps”. De même, la fédération prévient que la “importante” récession économique provoquée par la pandémie aura également une influence sur les clubs qui connaîtront une “baisse des revenus” et plus que certain “déséquilibre conséquent” entre leurs revenus et leurs dépenses “, et donc Par conséquent, dans ses résultats pour l’exercice 2020, pour le moment avec des ampleurs imprévisibles. “

Par conséquent, la RFET présente une série de propositions fiscales pour ces clubs telles que l’exonération de l’IBI et d’autres taxes (transferts patrimoniaux et actes juridiques documentés), des avantages en matière d’impôt sur les sociétés, la possibilité que ses membres puissent déduire une partie de vos frais d’adhésion sur votre déclaration de revenus et d’importants avantages fiscaux pour les sponsors potentiels.

POSSIBILITÉ DE RÉALISER DES TESTS RAPIDES

Concernant le financement, l’entité présidée par Miguel Díaz demande “garantir l’accès de tous les clubs à un financement préférentiel, à taux nul ou super réduit, soit par le biais de l’OIC ou d’autres entités financières, avec le soutien du CSD. “

Enfin, la RFET expose également des mesures de sécurité et de santé telles qu’un protocole obligatoire, des mesures de désinfection et de nettoyage, la possibilité de prendre des températures et / ou d’effectuer des tests de détection COVID-19 “rapides dans la mesure où ils peuvent être fournis par les autorités sanitaires, notamment en cas de symptômes “ou éviter de saluer après les matchs.

.