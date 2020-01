«La rivalité avec Roger Federer et Rafael Nadal m’a rendu fort»

Novak Djokovic a fait irruption sur la scène en 2007, remportant ses premiers titres Masters 1000, se battant en finale de l’US Open et terminant la saison dans le top 3 pour la première fois. Un an plus tard, le Serbe est resté sur la piste de Roger Federer et Rafael Nadal, conquérant la première couronne majeure à Melbourne et la finale de l’ATP, montrant à nouveau son plein potentiel et le désir de défier deux grands rivaux sur le trône de l’ATP.

Cela s’est finalement produit en 2011 lorsque Novak a produit l’une des plus belles saisons de l’ère Open, devenant le numéro un mondial. 1 après Wimbledon et en tant que figure dominante de la décennie précédente pour rester en contact avec l’Espagnol et le Suisse dans la bataille pour l’honneur de la GOAT.

Les trois légendes ambulantes de notre sport sont toujours les joueurs à battre sur le Tour, repoussant toutes les attaques des stars à venir et occupant les trois premières places de la liste ATP avant le premier Major de la saison à Melbourne.

Parlant de la rivalité avec Roger Federer et Rafael Nadal qui dure depuis près de 15 ans, Novak a expliqué qu’ils se sont toujours poussés vers de nouveaux sommets et un meilleur tennis, se sentant reconnaissants de partager le terrain de jeu à plusieurs reprises contre eux deux.

“Rafa, Roger et moi, évidemment, en raison des dix, 15 dernières années, nous savons ce que nous devons faire mentalement dans cette situation particulière”, a déclaré Djokovic. “Cela nous donne probablement un peu d’avantage. J’ai mentionné à plusieurs reprises auparavant que nous nous sommes inspirés tous les trois tout au long de nos rivalités et de nos carrières pour être meilleurs, pour comprendre comment nous pouvons surmonter les obstacles dans les affrontements que nous avons contre chacun. autre.

Je suis plus reconnaissant aujourd’hui d’être à la même époque avec ces deux gars que je ne l’étais probablement il y a dix, 15 ans. Je pense que les rivalités avec eux m’ont rendu très, très fort, très résilient et aussi très motivé que je suis encore aujourd’hui. ”