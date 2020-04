«La rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal doit être la plus grande de tous les temps»

Il y a eu de nombreuses rivalités de tennis notables depuis le début de l’ère Open en 1968, certains joueurs dominant le reste du terrain pour forger des combats inoubliables et étendre leur compétition à un niveau supérieur.

Avant l’ère Open, les joueurs professionnels s’affrontaient nuit après nuit dans différentes villes, participant à une série de matchs dans quelques mois et recevant un excellent argent pour cela. À l’ère Open, il y a dix rivalités avec au moins 30 rencontres, menées par Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal qui se sont affrontés pas moins de 145 fois depuis 2004, principalement en demi-finale et en finale des événements les plus marquants de le calendrier!

En plus d’eux, Jimmy Connors a combattu de nombreuses fois contre John McEnroe et Ivan Lendl, les rivaux d’enfance Stefan Edberg et Boris Becker comptant également 35 rencontres. Pourtant, pour Patrick McEnroe, Roger Federer et Rafael Nadal ont forgé la plus grande rivalité de l’histoire du jeu, produisant 40 affrontements inoubliables et promouvant le tennis de la meilleure façon possible depuis Miami 2004.

Au fil des ans, Roger et Rafa se sont battus dans neuf finales majeures, se poussant aux limites sur toutes les surfaces et presque tous les événements célébrés à travers le monde, donnant aux fans quelque chose à applaudir et amenant l’armée de nouveaux supporters année après année.

“Je pense qu’il est devenu numéro un”, a déclaré McEnroe à ESPN. “La raison pour laquelle Roger Federer contre Rafael Nadal est une rivalité si incroyable est le contraste des styles et des personnalités différentes. L’un est un gaucher super agressif avec son physique et l’autre qui est le joueur le plus doué du monde.

Il est le Baryshnikov du tennis dans la façon dont il a joué sa carrière. Lorsque vous avez la chance de regarder ces matchs, en remontant à 2006, la première fois qu’ils ont joué dans la finale de Wimbledon, puis dans cette épique finale de l’Open d’Australie d’il y a trois ans, le fait que ces gars-là ont continué à en pousser d’autres.

Ils ont joué certains des matchs les plus incroyables de tous les temps. La rivalité entre John McEnroe et Bjorn Borg était grande mais ils n’ont joué que 14 fois; Martina Navratilova et Chris Evert ont également eu une rivalité incroyable. ”