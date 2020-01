La tenue de Dimitrov devient virale en quelques heures !

A l’issue du premier jour de cet Open d’Australie 2020, de nombreuses images tournent sur Internet, mais il y en a certainement une qui s’est surtout démarquée. Ce sont les vêtements qu’il portait aujourd’hui Grigor Dimitrov avant de faire ses débuts au premier tour contre l’Argentin Juan Ignacio Londero. Le vainqueur des Nitto ATP Finals 2017 s’est vu remettre un survêtement foncé imprimé de taches dorées. L’image est devenue virale et Dimitrov lui-même a réagi: “Je n’ai aucun problème à porter des vêtements de ce calibre. Je l’ai aimé et je pense que la tenue est amusante. J’adore être différent et m’habiller d’une manière qui est très rare de voir “, a expliqué le joueur bulgare.

