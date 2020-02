La route de Roger Federer devant les blessures

Avant sa demi-finale contre Novak Djokovic jeudi à l’Open d’Australie, les inquiétudes se sont intensifiées quant à Roger Federer entrerait sur le terrain. Le Suisse, comme il l’avait dit après sa victoire «miracle» sur Tennys Sandgren en quart de finale mardi, ne s’est pas entraîné du tout mercredi.

Jeudi, le chaos autour du calendrier des entraînements a incité les journalistes présents sur le site à annoncer que Federer n’annonçait pas son retrait de l’événement. Enfin, quelques heures avant le match, le diffuseur officiel du tournoi en Australie, Channel 9 a confirmé que le quadruple champion de Melbourne Park disputerait la demi-finale.

Ce qui précède penche vers des faits et non des émotions. Ce dernier a dominé la raison non seulement avant mais aussi pendant et après le résultat de ce match, dans lequel Federer a pris les devants – dans le premier set – seulement pour se voir le perdre et ne jamais faire de retour dans la rencontre.

Les émotions continuent de déborder, au lendemain de l’événement, l’euphorie laissant derrière elle la dureté de la situation. Autrement dit, la blessure à l’aine. Les effets de la blessure de Federer à l’aine sont apparus – visiblement – lors de son quart de finale contre Sandgren.

Les numéros deux et trois, et même quatre – jusqu’à ce qu’il commence à enregistrer ces points de match – ont vu le champion de Slam, 20 fois, jouer avec des mouvements réduits et des tirs qui ont été gravement paralysés. Dans son interview à la presse d’après-match, Federer a déclaré qu’il ressentait la même chose après avoir pris des analgésiques lors de son arrêt médical dans le troisième set.

Mais depuis avec Federer, il est venu que les doutes les moins dits, les plus implicites, continuent à tourner autour de la gravité de sa blessure. Même si sa cause reste inconnue. Pourtant, on ne peut pas regarder au-delà des commentaires de Federer lors de sa dernière conférence de presse à Melbourne Park.

“Je suis allé pour un scan cette nuit-là et tout allait bien et après cela, nous ne l’avons pas poussé. Je ne m’entraînais pas, nous avons pris un jour de congé le lendemain et aujourd’hui je me suis vraiment reposé le plus tard possible ». Le monde non. 3 a également réitéré qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite et qu’il croyait toujours pouvoir gagner un autre major.

«On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais surtout mon âge, on ne sait pas. Je suis confiant. Je suis heureux de ce que je ressens, pour être honnête. J’ai traversé un bon bloc d’entraînement. Pas de projet de retraite… Oui, je crois que [winning a Slam].

Je pense qu’en ayant l’année que j’ai eu l’année dernière, aussi avec ce que j’ai dans mon jeu, comment je joue, je le ressens », a-t-il déclaré. Quelle que soit la manière dont ce revers de blessure est survenu, il est difficile de ne pas tenir compte de la dernière déclaration de Federer.

Le joueur de 38 ans était à deux points de remporter son neuvième titre à Wimbledon il y a environ huit mois et avait dépassé son résultat lors de la précédente édition du tournoi en 2019. [fourth round]. En termes de nombre, Federer a quitté l’Open d’Australie 2020 avec un gain de 720 points tandis que ses autres rivaux, dont quelques jeunes, sont tombés assez tôt en cours de route.

De plus, à peine trois manches avant sa défaite en demi-finale, il a remporté un long marathon de quatre heures et trois minutes, revenant de 8 à 4 dans le match décisif défiant non seulement son adversaire [John Millman] mais aussi – de son propre aveu – des démons.

Il est incertain de savoir comment Federer ira plus loin dans la saison. Néanmoins, il est certain que les Suisses ne feront rien en demi-mesure. Il ne montera pas non plus sur le terrain s’il ne sent pas qu’il peut donner le meilleur de lui-même ni ne jouera s’il pense que cela ne lui serait d’aucune utilité.

Roger Federer se respecte, le sport et ses adversaires beaucoup trop pour le faire. Crédit photo: Aus Open Twitter