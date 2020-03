La rupture de Covid-19 aidera-t-elle la résurgence de Serena Williams et Andy Murray?

Andy MurrayLe cauchemar a commencé début 2017, peu de temps après avoir joué sa meilleure année, remportant Wimbledon, la médaille d’or olympique à Rio, les finales ATP et devenant le n ° 1 mondial pour la première fois de sa carrière. L’écossais a ensuite subi une opération de la hanche la saison dernière après l’Open d’Australie, dans une tentative désespérée de sauver sa carrière.

Il est également revenu sur le terrain en remportant un titre à Anvers à l’automne 2019. Après quelques problèmes physiques début 2020, il pourrait peut-être enfin revenir sur le terrain après la saison de gazon. Après la maternité, Serena Williams a disputé quatre finales de slam (Wimbledon 2018 et 2019 et US Open 2018 et 2019), les perdant tous.

Elle poursuit le record de 24 tournois de Margaret Court. Début 2020, après près de trois ans, Serena est revenue pour remporter un titre, à Auckland mais elle a été bouleversée à l’Open d’Australie. Avec la propagation de la pandémie de Covid-19, l’ATP, la WTA et l’ITF ont décidé de suspendre tous les tournois jusqu’au 7 juin 2020.

Si tout se passe bien, les joueurs peuvent revenir sur le terrain pour la saison de gazon. L’occasion rêvée pour Andy et Serena de redescendre sur le court, sur une surface sur laquelle ils expriment peut-être leur meilleur tennis. La confiance de jouer sur l’herbe combinée au repos et au travail pendant la pandémie et à la suspension des tournois pourrait être un grand avantage pour les deux, afin de retrouver une bonne forme physique, afin de défier à nouveau tous leurs adversaires.

Boris Becker est convaincu que Murray pourrait encore surprendre: «Si Andy parvient à se remettre en forme, je pense qu’il est toujours capable de défier Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Il doit être patient, ce qui est très difficile lorsque vous avez dû rester assis si longtemps.

Il doit reconstruire son corps presque à partir de zéro, mais il ne peut le faire qu’en retournant sur le terrain et en jouant des tournois. Andy n’est pas si vieux, il a 32 ans et le temps est toujours de son côté. “Serena (qui devrait jouer jusqu’en 2021, alors qu’elle a 40 ans), cependant, peut toujours gagner n’importe quel tournoi, y compris le Chelem, s’il est parfait forme physique et si elle parvient à se débarrasser de la pression du dossier en attente.

Mais pendant ces semaines sans tennis, ils auront le temps de se débarrasser des toxines et d’accumuler de l’énergie et de la confiance. Pour être à nouveau des protagonistes.