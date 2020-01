La Russie et la Grande-Bretagne sont également classées premières

La Russie et la Grande-Bretagne ont certifié leur laissez-passer pour les quarts de finale de la Coupe ATP après avoir signé la première place de leurs groupes respectifs, avec les victoires sur la Norvège (3-0) et la Belgique (2-1), respectivement. Ainsi, et en attendant le jour crucial de ce mercredi, il y a déjà quatre pays classés mathématiquement: l’Australie, la Serbie, la Russie et la Grande-Bretagne.

01/07/2020 à 16:32

CET

EFE

La Russie a été la première à confirmer son statut de premier groupe le cinquième jour, après avoir démontré une version impeccable sur la bonne voie par les triomphes de Karen Khachanov sur Viktor Durasovic 6-2 et 6-1, ainsi que son compatriote Daniil Medvedev devant Casper Ruud 6-3 et 7-6 (6).

Le capitain, Marat Safin, a décidé de donner du repos en double aux deux jeunes Russes qui se sont rencontrés en simple et les responsables de la représentation de l’équipe étaient Teymuraz Gabashvili et Konstantin Kravchuk, qui ont battu Ruud et Durasovic eux-mêmes 7-6 (4) et 6-4.

L’hôtesse australienne s’est de nouveau illustrée pour la troisième fois, après avoir remporté ses deux premiers matchs 3-0 et est devenue championne du F, elle affrontera donc la Grande-Bretagne, championne du groupe C, en quart de finale.

L’australien John Millman a souffert plus que prévu contre les Grecs Michail Pervolarakis battre 4-6, 6-1 et 7-6 (1); tandis que son compatriote Nick Kyrgios a conduit le public de Brisbane à l’extase avec une victoire sur Stefanos Tsitsipas, dernier champion des finales ATP, 7-6 (7), 6 (3) -7 et 7-6 (5).

LE CANADA PEUT ÊTRE CLASSIFIÉ

Concernant l’autre confrontation du groupe F, le Canada garde en vie l’espoir de passer aux quarts de finale grâce à une inspiration Denis Shapovalov il a obtenu à la fois le point dans son individu contre l’allemand Alexander Zverev par un double 6-2, comme le double, formant un couple avec Felix Auger-Aliassime devant les Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies, champions de Roland Garros, 6-3 et 7-6 (4).

Zverev Il a perdu son troisième match individuel dans ce tournoi, ayant comme bourreaux Depuis Miñaur, Tsitsipas et à Shapovalov. Le but de l’équipe allemande était l’œuvre du numéro deux Jan-Lennard Struffqui a battu le sien Auger–Aliassime pour un 6-1 et 6-4 convaincant.

EVANS MENE EN GRANDE-BRETAGNE

Il s’est également qualifié comme leader de son groupe Grande-Bretagne. Dans les célibataires, numéro un Daniel Evans imposé à Radu Albot par un double 6-2 tandis que le numéro deux Cameron Norrie a obtenu le même résultat contre Alexander Cozbinov. Doblistas a répété la victoire Jamie Murray et Joe Salisburyqui s’est retrouvé avec Albot et Cozbinov 6-2 et 6-3.

En ce qui concerne la Belgique et la Bulgarie, les deux équipes sont arrivées liées au match de double après le match bulgare Dimit Kuzmanov accabler Steve Darcis 6-0 et 6-3 et David Goffin viendra avant Grigor Dimitrov avec un résultat final de 4-6, 6-2 et 6-2.

Les joueurs individuels bulgares étaient chargés de représenter leur équipe en double et Sander gille et Joran Vliegenet a gagné 3-6, 6-4 et 10-7.

L’Italie aura également des options pour accéder aux quarts en garantissant la deuxième position du groupe D avec la victoire sur les États-Unis 2-0. Le joueur numéro deux Stefano Travaglia vaincu Taylor Fritz par 7-6 (3) et 7-6 (1); tandis que le chef d’équipe Fabio Fognini il a battu John Isner 6-4 et 7-6 (5).

