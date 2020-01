La Russie rencontre également un Medvedev inspiré

Les sélections de La russie et Australie ils sont devenus les premiers demi-finalistes de la Coupe ATP, la nouvelle compétition par équipes qui rassemble 24 pays, après s’être débarrassée de Argentine et Allemagnerespectivement.

Les hôtes avaient du travail pour éliminer l’équipe britannique et ce n’est que lors du double qu’ils ont obtenu le ticket pour l’avant-dernier tour. Le point décisif a été très tendu, se reflétant surtout dans le «super tie-break» qu’il a exercé en tant que juge et qui a définitivement donné la victoire à Alex de Miñaur et Nick Kyrgios avant Jamie Murray et Joe Salisbury par 18-16 et avec plusieurs balles de match pour les deux couples.

Avant Kyrgios avait mis l’Australie en tête en remportant facilement un doublé 6-2 pour Cameron Norriemais la Grande-Bretagne n’a pas abandonné et Dan Evans il a été surpris de battre Depuis Miñaur dans un match spectaculaire de près de trois heures et demie 7-6 (4), 4-6, 7-6 (2). L’Australie attend déjà le vainqueur de l’Espagne-Belgique ce vendredi.

La deuxième demi-finaliste de la nouvelle compétition par équipes sera la Russie, qui a rempli les prévisions et laissé l’Argentine 2-0 grâce à la solide victoire de Karen Kachanov et à un plus travaillé de Daniil Medvedev.

Le 17e mondial a ouvert la cravate en battant Guido Pella 6-3, 7-6 (4) et a ouvert la voie au finaliste du dernier US Open, qui a trouvé plus de résistance dans Diego Schwartzmann, qui a porté le jeu à trois sets avant de tomber 6-4, 4-6, 6-3. La Russie sera mesurée avec le vainqueur du match nul entre la Serbie et le Canada.

