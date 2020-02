La saine alimentation d’Amanda Anisimova, demi-finaliste de l’Open de France de 18 ans

Peu de joueurs de 18 ans accèdent aux demi-finales d’un Grand Chelem, principalement en raison du manque d’expérience et de puissance physique, mais Amanda Anisimova est l’une des rares exceptions, alors jetez un coup d’œil au régime alimentaire qui l’a aidée à surpasser les 10 meilleurs joueurs comme Petra Kvitova et Simona Halep est un moyen intelligent de mettre à jour les éventuels défauts de vos habitudes alimentaires.

Anisimova a participé à “Athlete’s Cookbook”, une série de vidéos sponsorisée par Nike et animée par le comédien américain James Davis. Amanda a aidé Davis, qui est «en mission pour apprendre comment les meilleurs athlètes du monde alimentent leur entraînement avec des aliments sains et simples», en partageant ses directives alimentaires.

«J’ai mangé beaucoup de végétaux récemment. J’ai parfois du poulet, mais surtout du poisson ou simplement à base de plantes ». Anisimova a souligné après avoir admis que le sushi était l’un de ses plats préférés. Ne faites pas l’erreur de penser qu’Anisimova a été obligée de se tourner vers une alimentation saine sans hamburgers, frites et coca d’un rendez-vous nutritionniste.

Amanda a expliqué à James Davis comment le changement s’était produit. «Quand j’avais 14 ans, j’ai commencé à me sentir paresseuse, puis j’ai commencé à changer mon alimentation et je me sentais mieux dans les tournois. C’était juste de trouver des choses qui me convenaient et quels aliments j’aimais ».

Dit Anisimova. Outre ce qui précède, Amanda Anisimova a satisfait l’une des curiosités du comédien. Il lui a posé des questions sur les carottes et leurs nutriments. “Mes parents me disaient que c’est bon pour ma vue quand j’étais plus jeune et je pense que c’est en fait vrai”. Dit Anisimova.