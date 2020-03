La saison 2020 d’Eugénie Bouchard n’est pas encore tout à fait parfaite!

“La mauvaise attitude ne m’aide pas à mieux jouer, en fait cela me fait probablement moins bien jouer. Donc, je me suis un peu arrangé”, avait commenté Eugénie Bouchard sur son comportement lors de l’ASB Classic à Auckland l’année dernière.

C’est en effet sa détermination qui l’a aidée à s’imposer après deux heures et demie sur Bibiane Schoofs des Pays-Bas. Bouchard a ensuite affiché des réactions colorées alors que son jeu commençait à s’effilocher avec plus d’une douzaine de pauses de service et trop d’erreurs directes pour gagner étrangement le match.

Elle avait claqué sa raquette, attrapé une serviette d’un gamin et avait l’air plutôt frustrée dans la direction de son entraîneur Michael Joyce. Elle gagnerait le match mais se moque désormais des mauvaises actions du basketteur de l’Utah Jazz Rudy Gobert.

Il avait touché les micros de la salle de conférence de presse avant d’être diagnostiqué comme ayant le coronavirus et Bouchard pensant que ce n’était pas la chose la plus cool à faire. La Canadienne admettrait également sa propre personnalité entachée en disant: “Je n’ai pas eu la meilleure attitude à coup sûr … l’entraîneur est énervé à ce sujet.”

Elle n’était pas non plus ravie de ses performances non plus au début de cette saison compliquée. Bouchard a atteint les quarts de finale avec Amanda Anisimova, mais a perdu dans une lutte en 3 sets. Elle aurait également renfloué lors de son troisième tour de qualification contre Martina Trevisan, d’Italie, à l’Open d’Australie, malgré la controverse sur les feux de brousse.

Bouchard a tenté sa chance aux Oracle Challenger Series mais a subi une défaite au premier tour face à Alexa Glatch. La saison de tout le monde est maintenant en ruine en raison de l’éclosion de la pandémie de coronavirus et Bouchard regarde ce qui peut être fait pour commencer à améliorer son jeu et à quel tournoi ce sera.

Les joueurs discutent de la façon dont ils reprogrammeront leurs dates de tournée et quand ils recommenceront. Le Canadien est dans le même mode mais parvient toujours à sortir de situations difficiles sur une note positive. C’est sa vie personnelle qui prend une tournure drastique pour l’imprévisible et lui décerne des tonnes de hoorays sur les réseaux sociaux.

Mais les choses deviennent de plus en plus difficiles pour la Canadienne à même de se rapprocher de la performance comme elle l’avait fait à son époque.

Il y a six ans, elle était n ° 5 au monde, mais ces temps se sont presque évaporés. Chaque fois que la tournée WTA se poursuit et que l’épidémie de virus a disparu, les joueurs auront à nouveau un objectif plus solide à espérer.

Pour l’instant, ce n’est qu’un abîme que tout le monde espère s’en aller et les laisser continuer leurs rêves et leurs aspirations sur le terrain.