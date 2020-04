“La saison est trop longue et l’Open d’Australie vient ..”

Après avoir décroché le top 10 en mai 2002 après le premier titre du Masters 1000 à Hambourg, Roger Federer a décroché une autre couronne à Vienne dans les phases finales de la saison, assurant pour la première fois la place à la Masters Cup. À Shanghai, Roger a marqué les trois victoires du tournoi à la ronde pour se qualifier pour la demi-finale, s’inclinant contre le numéro un mondial.

1 Lleyton Hewitt pour terminer une saison exténuante qui l’a vu jouer 80 rencontres au total. Le jeune Suisse n’a pas réussi à récupérer au début de 2003 et à revenir à 100%, aux prises avec des blessures au genou et aussi à l’aine droite à Doha lors de la défaite en quart de finale contre Jan-Michael Gambill.

S’installant à Sydney où il a remporté le titre il y a un an, Federer a connu la sortie du premier tour, remportant seulement cinq matchs contre un coureur d’argile Franco Squillari et terminant sa campagne après seulement 54 minutes. Après le match, Federer a expliqué ses problèmes et partagé ses réflexions sur la longue saison, en particulier pour ceux qui doivent jouer la Masters Cup ou la finale de la Coupe Davis.

Roger a déclaré que l’Open d’Australie arrive probablement trop tôt au cours de la saison, avec seulement quelques tests et défis avant le tournoi. Il a également mentionné l’écart entre Indian Wells et Wimbledon qui compte deux tournois majeurs et cinq tournois Masters 1000, le décrivant comme une période difficile mais charmante de l’année.

“Chaque joueur a une approche différente. Certains d’entre nous travaillent pendant tout le mois et certains ont pris quelques semaines de congé. Dans mon cas, j’ai eu une courte pause après la Masters Cup mais je pense toujours que j’ai tiré le meilleur parti de la période de préparation.

J’espère que cela sera payant à l’Open d’Australie si je joue sans blessure. J’ai eu 16 jours d’absence après la défaite de Shanghai et quatre des cinq jours autour de Noël. À mon avis, la saison est trop longue, surtout si vous atteignez la Masters Cup ou jouez la finale de la Coupe Davis.

L’Open d’Australie est probablement trop tôt dans la saison avec pas assez de tournois de préparation pour un événement aussi énorme. Il existe également de nombreux tournois notables de manière presque consécutive. Entre Indian Wells et Wimbledon, je ne joue que des tournois Masters 1000 et des Grands Chelems et c’est un programme difficile que j’aime toujours.

C’est quelque chose qu’un joueur ne peut pas changer ou décider; nous devrions tous nous réunir et parler d’un problème comme celui-ci. Pourtant, cela semble impossible car chaque joueur a des points différents. Certains d’entre eux veulent plus d’événements d’argile, les autres plus de semaines sur l’herbe; il en va de même pour le nombre de tournois dans le calendrier.

Au final, nous sommes tous des égoïstes, tous des joueurs de tennis dans un sens. Tout ce qui nous importe, c’est nous-mêmes car ce n’est pas un sport d’équipe, sauf pour la Coupe Davis; c’est pourquoi il est très difficile de se réunir, même avec vos amis en tournée. ”