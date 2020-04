La saison sera terminée si l’US Open est annulé

Le Serbe Filip Krajinovic, 28 ans, s’attendait à ce que Wimbledon soit annulé mais se sentait toujours triste après que la nouvelle soit devenue officielle. La semaine dernière, l’AELTC a annoncé qu’elle tiendrait une réunion cette semaine pour discuter de la foi de Wimbledon.

Ce mercredi, Wimbledon a été officiellement annulé pour la première fois depuis 1945. “Tout cela a été un choc et je suis très déçu car Wimbledon a été annulé”, a déclaré Krajinovic à Sport Klub. “Mais de l’autre côté, nous nous attendions à cela.

Nous restons régulièrement en contact avec les organisateurs du tournoi. Nous avons notre groupe sur WhatsApp et ils nous tiennent au courant de ce qui se passe. Je suis vraiment désolé mais la priorité est de traverser (la pandémie de coronavirus) aussi sûr que possible et de retourner au tribunal le plus tôt possible. “

Wimbledon a été annulé, mais les organisateurs de l’Open de France prévoient toujours d’organiser l’événement. Le 17 mars, la FFT a reprogrammé l’Open de France pour commencer le 20 septembre. Mais avant l’Open de France, l’US Open devrait avoir lieu du 31 août au 13 septembre.

Le numéro 32 mondial Krajinovic espère que l’US Open aura lieu, mais il doute que cela se produise. “J’espère que l’US Open se jouera mais je doute que cela se produise”, a admis Krajinovic. “Nous espérons tous que l’US Open sera joué, mais s’il est annulé, je pense que notre saison sera terminée et nous nous reverrons l’année prochaine.” Pour l’instant, la saison de tennis a été suspendue jusqu’au 13 juillet au moins.