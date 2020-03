“La santé est la priorité” – Daniil Medvedev s’exprime sur l’éclosion de coronavirus

Une pause dans la saison de tennis a vu de nombreux joueurs de tennis trouver des façons intéressantes de passer leur temps libre. Daniil Medvedev, pour sa part, ne prend pas la menace des coronavirus à la légère. Il a exprimé ses pensées en partant pour attendre la pandémie chez lui à Monaco.

La saison de tennis est en jeu après l’annulation de deux épreuves du Masters 1000. Les responsables de l’ATP ont alors décidé de suspendre la saison pendant au moins six semaines. Il y a si longtemps que le Tour a été suspendu, et pourtant nous sommes sur le point d’entrer dans sa deuxième semaine.

Daniil Medvedev en route pour Monaco

Je sens que mon moi perd lentement mes billes juste incapable de regarder le tennis. Je ne peux même pas imaginer ce que les joueurs doivent vivre. Ils n’ont tout simplement pas l’habitude de prendre des congés avant décembre.

Mais l’ennui mis à part, tout cela est une nécessité pour lutter contre la maladie répandue. Daniil Medvedev a également une position ferme sur le sujet. Alors qu’il s’apprêtait à partir pour Monaco, où il réside, il a exposé ses pensées.

Daniil Medvedev

Il n’y avait qu’un seul cas confirmé de coronavirus à Monaco lorsqu’il a parlé à GoTennis.Ru, ce qui le rend beaucoup plus sûr que la plupart des autres pays. Daniil n’a aucune idée de la durée du Tour, mais dit que cela n’a pas d’importance car la santé passe avant tout.

«Je n’influence pas ces décisions et on ne sait pas combien de temps cela va continuer, ce qui va se passer dans le monde. Je n’ai donc même pas la moindre supposition à ce sujet. Naturellement, la chose la plus importante est de rester en bonne santé, c’est la principale priorité. »

La star russe a également souligné que nous devons prioriser les choses importantes.

«Tout se résume à ne pas serrer la main de personne et à se laver les mains plus souvent. La chose la plus importante est que tous les êtres chers soient en bonne santé, donc moins de personnes contractent ce virus. Espérons que la situation s’améliorera, car toutes les mesures en ce sens semblent avoir été prises. »

Tout ce que nous pouvons vraiment faire maintenant, c’est jouer le jeu de l’attente. Espérons que la pandémie sera bientôt sous contrôle et nous pourrons commencer à reprendre nos routines habituelles.