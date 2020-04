«La séance d’entraînement avec Roger Federer a été le meilleur moment de 2020»

Un Italien de 18 ans, Lorenzo Musetti, a été l’un des joueurs les plus prometteurs nés en 2002, conquérant le titre junior de l’Open d’Australie il y a un an et faisant des progrès notables dans le classement ATP au cours des 13 derniers mois pour percer le top 300 .

Lorenzo était le demi-finaliste du Challenger de Milan fin juin 2019, perdant du terrain au cours des quatre prochains mois avant de décrocher le premier titre professionnel en M15 Antalya Futures en octobre, en ajoutant un autre la semaine suivante pour revenir dans le top 400. .

Musetti a conclu la saison avec le quart de finale à domicile Ortisei Challenger, se préparant pour la nouvelle année et ayant la chance de participer au tirage au sort de qualification à l’Open d’Australie en tant que champion junior en titre, perdant au troisième tour contre Tallon Girekspoor et manquer une chance de devenir le premier joueur né en 2002 avec un match chez Majors.

Le jeune a remporté deux autres victoires en février, se qualifiant pour le tableau principal à Dubaï et perdant contre Andrey Rublev 6-4, 6-4 en une heure et 22 minutes. Comme tous les autres joueurs, Lorenzo devra attendre au moins quelques mois avant de marcher à nouveau sur le terrain, avec un coronavirus arrêtant toute l’action au moins jusqu’à la seconde partie de juillet, mais probablement beaucoup plus longtemps.

Dans son dernier podcast “A tu per tu con ..”, Musetti s’est entretenu avec Luca Fiorino et a rappelé la séance d’entraînement avec le champion de la Major 20 fois Roger Federer à Melbourne, apprenant beaucoup de la légende et l’appelant le meilleur moment de 2020 saison jusqu’à présent.

“La formation avec Roger Federer était peut-être la meilleure chose de cette année, c’était un rêve devenu réalité. Il ne m’a pas donné de conseil car le temps était assez court mais c’était excitant de m’entraîner avec lui; j’aimerais faire Cela m’a servi de leçon et c’était bien plus qu’une séance d’entraînement régulière. ”