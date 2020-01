La sensation adolescente Cori Gauff détrône Naomi Osaka

Au lieu de se préparer à l’Open d’Australie junior comme ses contemporains, Cori Gauff, 15 ans, rêve grand sur la plus grande scène de tennis, détrônant Naomi Osaka pour atteindre le quatrième tour à ses débuts à Melbourne Park! Une sensation adolescente a battu la troisième tête de série 6-3, 6-4 en une heure et sept minutes, ne mettant jamais un pied de côté et servant de revanche pour cette défaite de troisième ronde à l’US Open en septembre dernier.

Avec ces points, Gauff devrait se retrouver dans le top 50 lorsque la nouvelle liste de classement sortira, restant sur la piste du titre et battant plus de records d’âge sur son incroyable parcours jusqu’à présent parmi les professionnels. Osaka a remporté le titre ici l’an dernier, mais était loin d’être à ce niveau ce soir à Rod Laver Arena, frappant 17 vainqueurs mais aussi 30 fautes directes, incapable de trouver la plage du début à la fin et subissant trois pauses pour propulser Cori.

D’un autre côté, la jeune n’a montré aucun signe de nervosité, ne faisant face qu’à deux chances de pause dans tout l’affrontement et restant concentrée tout le temps pour livrer l’une de ses plus grandes victoires et avancer dans les 16 dernières. Avec cinq prises solides comme des pierres sous elle ceinture dans le premier set, Cori a maintenu la pression de l’autre côté du terrain et a réussi une pause dans le huitième match quand Osaka a inscrit un revers.

Au service de l’ensemble, Gauff s’est tenue amoureuse d’un gagnant de service pour prendre le premier match 6-3 en 31 minutes rapides, prenant de l’élan avant le deuxième set et forçant Naomi à augmenter son niveau si elle voulait se battre pour la victoire.

Ils ont échangé des pauses au début du deuxième set et c’est Cori qui a contrôlé le rythme derrière le tir initial après cela avec quatre prises consécutives sans aucun problème, défiant Osaka de répéter cela pour rester du côté positif du tableau de bord.

Ce n’était pas possible, cependant, souffrant d’une pause à 15 dans le septième match lorsque son revers a trouvé le filet et permettant à Gauff de sceller l’affaire avec trois vainqueurs de service lors du dixième match. Cori affrontera maintenant Sofia Kenin ou Shuai Zhang, espérant une performance similaire et une chance de se battre pour la place dans son premier quart de finale majeur à un si jeune âge.