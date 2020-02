La séquence de victoires de Serena Williams et Sofia Kenin ont également battu, mais les États-Unis restent en finale de la Fed Cup

Serena Williams a subi sa toute première défaite en simple en Fed Cup et Sofia Kenin a également chuté, mais les États-Unis se sont tout de même qualifiés pour la finale après que Kenin et Bethanie Mattek-Sands ont remporté le doublé décisif contre la Lettonie.

Après avoir pris les devants vendredi, Williams et Kenin remportant leurs matchs en simple, les États-Unis ont été repoussés alors que la Lettonie revenait au score à 2-2.

L’ancienne championne de Roland Garros, Jelena Ostapenko, a réduit le déficit en battant la nouvelle championne de l’Open d’Australie Kenin 6-3, 2-6, 6-2.

“Honnêtement, c’est très spécial de jouer pour mon pays et je faisais de mon mieux”, a déclaré Ostapenko.

«Je me battais jusqu’au dernier point», a-t-elle déclaré. «Je savais que ce serait un match très difficile et l’essentiel pour moi était de jouer agressivement.»

Fermer… @ JelenaOstapenk8 creuse profondément pour garder la cravate en vie pour alive. Elle mène 4-2 dans la décision. #FedCup pic.twitter.com/QqE9MSVdwl

– Fed Cup (@FedCup) 9 février 2020

Anastasija Sevastova, numéro 41 mondial, a ensuite étourdi l’ancien numéro 1 mondial Williams 7-6 (7-5), 3-6, 7-6 (7-4), mettant ainsi fin à la séquence de 23 matchs de simple de 14 matchs gagnants du Grand Chelem vainqueur du Grand Chelem. compétition pour attirer le niveau de la Lettonie à 2-2.

«Nous jouions aux États-Unis, alors évidemment, la foule allait être pour Serena. J’ai juste essayé de faire de mon mieux », a déclaré Sevastova après le choc à Seattle.

🇺🇸 États-Unis 2⃣ – 2⃣ Lettonie 🇱🇻

Dans un double décideur, nous allons!

Anastasija Sevastova délivre pour la Lettonie, battant Serena Williams 7-6 (5) 3-6 7-6 (4), brisant ainsi la séquence sans défaite de l’Américaine dans les matchs en simple #FedCup. pic.twitter.com/6fEPNZ2rCU

– Fed Cup (@FedCup) 9 février 2020

Et c’était donc aux doubles de décider du caoutchouc et Kenin et Mattek-Sands ont fait le travail pour les hôtes alors qu’ils ont revendiqué une victoire assez simple 6-4, 6-0 contre Ostapenko et Sevastova en une heure et 15 minutes. .

Les États-Unis ont obtenu leur place lors des finales d’avril à Budapest avec l’Australie, la France, la République tchèque, l’Espagne, la Russie, l’Allemagne, la Biélorussie, la Suisse, la Belgique et la Slovaquie, ainsi que la Hongrie, pays hôte.

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.