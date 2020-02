La Serbie de Natalija Kostic se fiancée à son petit ami lors de l’Open de Thaïlande de la WTA

La joueuse de tennis serbe Natalija Kostic a reçu le cadeau parfait pour la Saint-Valentin cette semaine – une proposition de son petit ami de longue date, selon le site Web de la WTA. Kostic, qui a fait ses débuts au tableau principal sur le circuit WTA, a été battue au premier tour par Zheng Saisai, quatrième tête de série lundi.

Cependant, le voyage à Hua Hin n’a pas été perdu comme son copain de longue date Nikola Stevanovic lui a proposé pendant leur séjour. S’adressant au WTA Tour, Kostic a commenté: «Ce fut une très grosse surprise, même après neuf ans passés ensemble.

Honnêtement, j’ai été choqué, mais il a vraiment eu l’aide de quelques amis ici et du tournoi. C’était parfait. Il avait l’aide d’un jeune couple, [also newly-married World No.135] Varvara Flink et son mari. Ils ont parlé et ce sont eux qui l’ont vraiment aidé à faire ce pas. “

Les organisateurs du tournoi leur ont offert un séjour de deux nuits au luxueux complexe de bord de mer Intercontinental Resort Hua Hin pour célébrer leur engagement. Kostic a déclaré que le couple aimerait avoir un mariage sur la plage et pourrait même envisager d’en faire de même à Hua Hin.

“Cela prendra du temps, mais nous pensons [the wedding] sera probablement l’année prochaine. Nous aimerions l’avoir près de la plage, donc on ne sait jamais, c’est un bon endroit! “Kostic, 25 ans, a remporté 13 titres en simple sur le circuit ITF, le plus récent étant l’événement ITF W25 Goyang en 2019 .