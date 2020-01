La Serbie, deuxième pays à assurer les quarts de finale

La Serbie, l’une des grandes favorites pour décrocher le titre, a certifié sa passe en quart de finale après avoir renversé la France 2-1. Après l’Australie, l’équipe de Novak Djokovic Il est le deuxième à se qualifier pour le prochain tour.

01/06/2020 à 17:06

CET

L’équipe des Balkans n’a pas commencé le match nul, car Dils utilisent Lajovic perdu le premier duel contre Benoite Paire en trois sets par 6-2, 6-7 (6) et 6-4.

Toute responsabilité est tombée entre les mains de Novak Djokovic qui a affronté le deuxième match individuel contre Gael Monfils, Un match pas facile. Cependant, le numéro deux mondial, qui ne voulait aucune surprise, s’est mis au travail et a liquidé le joueur de tennis français sur la voie rapide 6-3 et 6-2.

La cravate a recommencé et Djokovic était à nouveau protagoniste formant le double à côté de Viktor Troicki. Son match contre le duo Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin n’a pas non plus été résolu avant le supertiebreak.

Les Serbes ont remporté le tournant en remportant enfin 6-2, 6-7 (5) et 10-3 et ont ainsi assuré la passe aux quarts de finale.

Dans ce même groupe, l’Afrique du Sud a remporté sa première victoire en battant le Chili par un incontestable 3-0.

.