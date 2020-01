La Serbie gagne l’Espagne et remporte la première Coupe ATP

L’équipe serbe a grimpé contre l’Espagne, après quoi Roberto Bautista ajouter le premier point avant Dusan Lajovicavec la victoire des deux Novak Djokovic sur Raphael Nadal dans le deuxième individu, ainsi que dans les doubles, où le propre Djokovic et Viktor Troicki ils se sont penchés Feliciano López et Pablo Carreño 6-3 et 6-4, pour proclamer des champions lors de la première édition du Coupe ATP.

01/12/2020

À 16:18

CET

SPORT.es

Nadal il a abandonné le double différend après sa perte Djokovic par l’accumulation de matches au cours des neuf derniers jours, huit au total, même si cela garantissait «Une décision de l’équipe & rdquor; et pas personnel.

Concernant les doubles, les Espagnols ont commencé inspiré après avoir ajouté une pause anticipée qui leur a permis d’étendre la différence à 3-1.

Cependant, les tableaux ont changé à partir de ce moment précis après que les Espagnols n’ont ajouté plus de jeu jusqu’à la fin du premier tour.

Le rugissement du public, principalement serbe, a gardé le couple espagnol loin de toute tentative de revenir et les joueurs de tennis serbes, au contraire, avec la motivation intacte.

Le deuxième set a commencé par un match pour le reste favorable aux Serbes, qui servirait plus tard pour condamner le match, la cravate et le titre de la première édition après l’avoir abandonné 6-4.

La finale avait commencé avec la victoire de Roberto Bautista contre Lajovic, 7-5 et 6-1. Djokovic a ensuite battu Nadal 6-4 et 7-6 (4) pour égaler la Serbie 1-1 et laisser tout condamné pour double.

.