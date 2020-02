“La Serbie n’est-elle pas contre le monde”, a déclaré Novak Djokovic

Novak Djokovic est revenu pour parler de l’amour que la foule a pour lui et pour ses deux rivaux Roger Federer et Rafael Nadal: «Beaucoup a été écrit sur la façon dont je ne suis pas aimé. Mon impression personnelle est que j’ai beaucoup de soutien et de sympathie pour moi.

Quand je joue Federer ou Nadal, la foule les soutient mais cela ne veut pas dire que je suis détesté et que je devrais retourner l’ensemble du public serbe contre le monde. Je n’aime pas la Serbie de ces histoires contre le monde. “

Protagoniste d’un super début de saison, avec la victoire à l’ATP Cup et le triomphe, le huitième de sa formidable carrière, à l’Open d’Asutralian, contre Dominic Thiem, l’amour de la foule pour Djokovic était souvent comparé à celui de la foule pour ses deux grands rivaux Federer et Nadal.

Par certains, Nole est considéré comme l’antagoniste indépendamment des Suisses et des Spanaird, comme s’il était le méchant d’une histoire qui voyait Federer et Nadal comme des héros. Mais Nole mérite le même amour et la même reconnaissance que son Roger et Rafa. “Parfois, je suis distrait, j’ai des explosions, est-ce la foule, l’arbitre, le vent, etc.

J’avoue cela et je n’en suis pas fier, mais je suis un être humain qui fait des erreurs et j’essaie de devenir meilleur chaque jour “, a-t-il dit. Une chose normale, qui arrive à tous les êtres humains. Même notre préféré les héros, qui jouent chaque semaine avec une raquette à la main à travers les coins du monde, sont toujours des êtres humains, pas des dieux.

Et cela ne doit jamais être oublié. Cela s’applique à Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal: les fans et la foule ont leurs héros et leurs antagonistes, mais comment peuvent-ils encore critiquer un joueur qui, perspectives en main, peut devenir le plus titré de tous les temps? Cela ne peut-il dépendre que de l’aversion et de la sympathie des fans et des foules?