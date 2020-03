HEAD est un sponsor de longue date de la Russe Maria Sharapova et l’ancienne n ° 1 mondiale a joué avec leurs raquettes pendant la majeure partie de sa carrière. Avec son annonce de départ à la retraite la semaine dernière à l’âge de 32 ans, HEAD a rendu hommage à Sharapova avec un hommage vidéo “The One and Only Maria”. Voici un aperçu de la vidéo.