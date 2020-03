La situation en Chine est triste mais le peuple chinois est très fort

La star du tennis chinoise Zheng Saisai dit que la situation en Chine due à l’épidémie du coronavirus est triste mais ajoute que les Chinois sont forts et collent ensemble dans les moments difficiles. S’adressant à la péninsule du Qatar, le numéro mondial

37 Zheng “Je pense que ça essaie juste de protéger les athlètes, vous savez, de ne pas affecter autant. Je vraiment, je ne sais pas, mais je sens juste, vous savez, beaucoup d’athlètes travaillaient assez dur et en ce moment avec la situation c’est qu’ils ne peuvent que rester à la maison.

Espérons donc que tout va bien se passer très bientôt et que les gens commencent à travailler normalement. »Zheng, 26 ans, a atteint les quarts de finale du Qatar Total Open de cette semaine et a perdu contre la Biélorusse Aryna Sabalenka en trois sets, a poursuivi:« C’est un assez triste ce qui se passe en ce moment et ça n’a pas l’air génial, mais je veux dire que nos Chinois sont assez forts, nous restons toujours ensemble, nous serons toujours ensemble dans tous ces moments difficiles, il suffit d’être patient. “

Zheng a ajouté que les restrictions de voyage ne l’ont pas affectée jusqu’à présent. “J’étais à Dubaï la semaine dernière, donc ça allait. Ouais, tu sais, tu vois chaque jour des nouvelles, c’est assez triste, tu sais, ce début de croissance. Et j’espère – je pense que les gens travaillent assez dur et essaient de Trouver une solution.

Cela ne m’a pas vraiment (affecté), parce que je voyageais toujours pour les tournois, donc ça ne m’a pas vraiment dérangé. “Zheng, 26 ans, est actuellement classée n ° 37 au classement mondial, une place en dessous d’elle. meilleur classement en carrière de n ° 36 qu’elle a atteint en octobre 2019.