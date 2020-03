La situation en Europe et dans le monde est assez préoccupante

Le joueur de tennis serbe Miomir Kecmanovic dit qu’il a été choqué d’apprendre l’annulation de l’événement Indian Wells Masters Series lors de sa première apparition, dans une interview accordée à SportKulb. Le jeune serbe de 20 ans commente: “Au début, quand j’ai vu la nouvelle, j’ai été choqué, mais d’un autre côté, c’était une situation à laquelle on s’attendait tôt ou tard.

La situation empirait partout dans le monde et il était très irresponsable que le tournoi se tienne. (…) Quand j’ai entendu parler de la suspension d’Indian Wells, je suis immédiatement allé en Serbie parce que je savais que la situation allait empirer. “

L’ATP Tour a décidé de geler le classement pour les prochaines semaines jusqu’à ce que la tournée reprenne à partir de maintenant, ce que le Serbe avait voulu quand il a accordé l’interview. “Je pense que la chose la plus juste serait de geler les points.

Pour l’instant, il n’y a pas de tournois et il serait injuste d’obtenir des points au fil des semaines sans que nous puissions les défendre. L’un des plus défavorisés est moi car, en prenant les points que j’ai gagnés l’an dernier à Indian Wells, je sortirai du top 50.

J’espère que l’ATP fait ce qui est bien et qu’elle fige les points. Nous ne savons toujours pas quand ils prendront cette décision, mais j’espère que ce sera rapide. “Parlant de l’épidémie de COVID-19 dans sa ville et en Europe, Kecmanovic dit:” La situation en Europe et dans le monde est assez inquiétante. .

Ici, dans ma ville, nous n’avons toujours pas de personnes contaminées et, en ce sens, nous avons quitté la maison, mais avec beaucoup de précautions. C’est une question de temps et dans les prochains jours nous pourrons voir les premiers cas positifs. ”