Shamil Tarpishchev, président de la Fédération russe de tennis, a expliqué comment la pandémie actuelle de COVID-19 a affecté les joueurs de tennis du monde entier. Selon le site Web GoTennis.ru, Tarpishchev dit: “Maintenant, personne ne comprend comment la situation dans le monde évoluera, il ne reste plus qu’à surveiller le déroulement des événements.

Il y a déjà beaucoup de problèmes, mais les tournois ont été reportés, ils veulent les jouer. Mais on ne sait pas quand l’année civile ne peut pas être prolongée. De plus, pour la fermeture des installations sportives, de nombreux joueurs de tennis ont déjà des problèmes avec le processus d’entraînement.

La situation est très difficile. “Pour l’instant, les tournées de tennis ont été suspendues jusqu’au 7 juin et beaucoup s’attendent à ce que les tournois au Royaume-Uni soient également annulés ou reportés car la situation au Royaume-Uni n’est pas très prometteuse. .

Tarpishchev est un ancien joueur de tennis. De 1974 à 1991, il a été entraîneur-chef des équipes de tennis féminine et masculine de l’URSS, de la CEI (1992) et de la Russie (depuis 1997). À l’époque soviétique, Tarpishchev a aidé le pays à remporter l’équipe de Coupe Davis en 1974, 1976, et l’équipe de Fed Cup a atteint les demi-finales en 1978 et 1979.

Il a également été membre du Comité exécutif du Comité olympique russe et du Comité international olympique. Après la victoire de la Russie sur la Suède, Shamil a réalisé un record de 55 victoires en tant que capitaine de l’équipe de la Coupe Davis russe, battant l’ancien détenteur du record – l’Australien Neil Fraser.