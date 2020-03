La situation n’est pas bonne pour mon genou mais je ne suis pas stressé “

N ° mondial 14 Johanna Konta n’a pas été en mesure de produire son meilleur tennis après avoir atteint la demi-finale à Roland-Garros et le quart de finale à Wimbledon et à l’US Open l’année dernière, aux prises avec une blessure au genou et restant sans victoire de la WTA entre septembre et mars. !

La Britannique a dû sauter la dernière partie de 2019 après l’US Open, entamant la nouvelle saison avec trois défaites consécutives avant de passer en demi-finale à Monterrey, son dernier tournoi avant l’épidémie de coronavirus qui a stoppé l’action au moins jusqu’en juin. .

Les Jeux Olympiques ont dû être reportés à 2021 et Konta espère toujours que nous aurons la chance de voir les matchs de Wimbledon, pleinement conscient qu’il devient de plus en plus difficile de gérer l’organisation de l’événement All England Club de cette année.

Johanna essaie de travailler autant que possible dans son appartement à Londres, admettant que les choses ne sont pas idéales en raison de son genou en difficulté, mais tirant le meilleur parti de la situation actuelle qui devrait également se poursuivre dans les semaines à venir, avec plus de 8000 cas et 400 décès en Grande-Bretagne jusqu’à présent.

«Il y a seulement quelques semaines, qui savait que nous serions dans cette situation, avec des choses en constante évolution et assez rapidement? Je suis rentré des États-Unis il y a une dizaine de jours; j’ai du matériel à la maison et je peux m’entraîner, même si ce n’est pas le cas. idéal par tous les moyens.

J’essaie de tirer le meilleur parti de la situation; ce n’est pas idéal pour le genou. Je n’ai pas accès à l’équipement dont j’ai spécifiquement besoin: équipe, physiothérapie, entraîneur physique, la meilleure méthode pour obtenir le type de stimulus que nous voulons à la fois pour le corps et le genou.

Pourtant, je ne suis pas trop stressé à ce sujet; Je ne peux pas apporter ce dont j’ai besoin dans l’appartement, comme une presse à jambes. Cet exercice spécifique du genou, je ne peux pas le faire pour le moment. Dans ce pays, les athlètes ont toujours accès à nos propres terrains d’entraînement, tant que les précautions nécessaires sont respectées.

Mais les poteaux de but bougent. Je pense que, plus que tout, il est important d’avoir de l’espoir; rien de mal à avoir de l’espoir. Pour moi, il s’agit de ne pas regarder trop loin; nous ne savons pas comment cela va se développer. Maintenant, nous savons que nous ne jouerons qu’au début de juin, c’est la date à laquelle nous travaillons. Lorsque cela change, s’il change, nous réagissons à tout ce qui vient ensuite. ”