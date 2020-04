La situation précaire des clubs espagnols

Les premiers étaient les tournois. Puis les joueurs. Avec eux, les entraîneurs. Des étapes de la même industrie qui n’ont rien à vivre et qui ont dû faire des coupes. Mais qu’en est-il des clubs? Bon nombre des lieux qui forment et accueillent l’activité des joueurs de tennis en formation et fédérés et fédérés qui jouent régulièrement au tennis sont dans une situation limite. Extrêmement limité et dépendant des politiques publiques pour soutenir leur survie.

Comme indiqué dans le “ Diari de Tarragone ”, il existe de nombreux clubs dans la région, extensibles sur tout le territoire national, qui ne trouvent pas de moyen de survivre, condamnés à la faillite et à la fermeture lors des prochaines fermetures. Sans Grand Chelem ni tournoi majeur capable de supporter ou de couvrir une partie de leurs dépenses, les clubs espagnols sont accrochés à un fil de plus en plus fragile.

“Si la situation se prolonge, nous devrons fermer”

“Nous devons être conscients du fait que de nombreux clubs peuvent disparaître”, explique Pere Lluís Bergadà, président du Tarragona Tennis Club. “La situation récente peut être maintenue pendant deux ou trois mois. Si elle se prolonge beaucoup plus, nous devrons fermer. Nous avons besoin d’aide parce que nous ne pouvons pas rester seuls.” La situation, jour après jour, et même en profitant des dossiers de réglementation du travail temporaire, est très proche de n’avoir d’autre solution que la fermeture.

Et à ce niveau très local de clubs appartenant à de tels circuits régionaux, la Fédération Internationale de Tennis n’arrivera pas, pas plus que la RFET, avec un budget très limité. En revanche, cette aide doit être remboursée dans le temps. Pour le président du club Reus Deportiu, Mónica Balsells, l’aide sur laquelle les institutions se mettront d’accord (un plan de la Generalitat évalué à 61 millions d’euros) ne résoudra pas la situation: “Cela va alourdir la dette des clubs, car si faible soit le intérêts, vous devrez le rembourser. “

