La situation virale a-t-elle entraîné une réduction de la saison de Cori Gauff?

La saison dernière, Cori Gauff a fait irruption sur la scène en faisant de grandes choses à sa course de Wimbledon. Le premier tour a commencé avec la défaite de Venus Williams, Magdalena Rybarikova et la tatouée Polona Hercog. Gauff a fait de son mieux pour passer Simona Halep mais n’a pas pu transformer une victoire en bataille en trois sets.

Le prochain tournoi au CitiOpen a été couronné de succès car elle et son partenaire Caty McNally ont remporté le titre en double. Mais Gauff a trouvé que l’US Open avait du mal à gagner Naomi Osaka alors qu’elle prenait la défaite avec grâce. “Je pense qu’elle a joué incroyable.

Elle avait beaucoup plus de vainqueurs que moi et il était difficile de prendre le contrôle des rallyes, mais j’apprendrai … “, a déclaré Gauff en donnant le crédit à Osaka et à elle-même. Elle a remporté un titre en simple à l’Open de Linz au cours de l’édition 2017 en français Open Champ Jelena Ostapenko et a remporté un titre en double avec McNally à l’Open de Luxembourg.

Elle a quitté la saison dernière confiante. Cette année, des négociations ont eu lieu alors qu’elle a dit à la WTA son choix de jouer à l’ASB Classic, à l’Open d’Australie et à Indian Wells, un calendrier abrégé en raison des limites d’âge de 16 ans.

Après la Nouvelle-Zélande, elle a lutté et a subi des défaites en huitièmes de finale contre Laura Siegemund et la demi-finale qu’elle a traversée, mais s’est inclinée avec son partenaire de double McNally devant Asia Muhammad et Taylor Townsend. L’Australie a apporté de nouveaux défis à Gauff qui a lutté durement contre Sofia Kenin au quatrième tour, mais il a été difficile de remporter des victoires sur l’Américaine à visière solaire et sa compétition de double contre Timea Babos et Kristina Mladenovic s’est effondrée.

Elle le prit avec un sourire et se promit qu’Indian Wells serait une autre histoire. Puis les choses se sont développées pour contourner son rêve. Le problème des coronavirus étoufferait l’espoir de Gauff et tant d’autres, maintenant personne ne sait quand le prochain tournoi aura lieu.

D’abord c’était fin avril maintenant les pourparlers sont plus forts pour mai ou juin. Tout ce qui est sûr, c’est que quelques autres événements devraient être sur la raquette du jeune de 16 ans avant l’US Open en août avec l’Open de France à suivre. Va-t-elle obtenir un joker pour les deux majors? Elle le fera probablement et elle attend avec impatience le double défi en disant: “Je préfère jouer des tournois consécutifs plutôt que pas de tournois du tout.”

Il sera difficile pour Gauff de transformer une longue pause en victoire. Cori Gauff sait comment se mettre au diapason quand elle le doit et à son jeune âge dit simplement que “ce n’est pas idéal, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose à ce sujet.”