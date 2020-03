La société de vêtements de Nicolas Kiefer commence à fabriquer des masques de fortune

L’ancien numéro 4 mondial Nicolas Kiefer fait actuellement sa part pour aider à la pandémie de COVID-19. L’Allemand possède une marque de mode, Kiwifash, depuis 2017. Maintenant, il utilise son étiquette pour produire également des masques de protection qui sont rares à travers le monde dans la crise sanitaire mondiale actuelle.

Selon la publication allemande The Daily Magazin, “La collection Kiwifash a le label de qualité Made in Germany. La société de gestion textile Kama produit à Kassel. En période de crise corona mondiale, Kiefer et la direction textile Kama ont commencé à coudre des masques de protection pour compenser le manque de masques faciaux.

Chaque masque de fortune est fabriqué individuellement, personnalisé et est disponible en différentes couleurs. Dans la boutique en ligne de Kiwifash, il est précisé que la fabrication et l’utilisation sont de la responsabilité du client et qu’elles ne constituent une alternative judicieuse que si aucune protection nasale à bouche unique n’est disponible.

Il sert à réduire la propagation des gouttelettes. “Kiefer, 42 ans, a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie 2006 et a remporté une médaille d’argent en double masculin avec son partenaire Rainer Schüttler aux Jeux olympiques d’été de 2004 à Athènes.

Il a également atteint les quarts de finale des championnats de Wimbledon en 1997 et de l’US Open en 2000, remportant plus de 7 millions de dollars en prix de carrière. Kiefer a également remporté l’Open d’Australie junior, l’US Open et a été finaliste et demi-finaliste à Wimbledon et à l’Open de France en terminant deuxième junior en 1995. Il a également remporté 6 titres sur le circuit ATP – Toulouse, Tokyo, Halle, Tachkent, Dubaï et Hong Kong.