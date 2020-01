La star adolescente Cori Gauff se sent excitée avant un autre affrontement avec Naomi Osaka

Tout comme à Wimbledon et à l’US Open l’an dernier, la sensation de 15 ans, Cori Gauff, participera au troisième tour à ses débuts à l’Open d’Australie! La joueuse de 15 ans a connu une percée en 2019 malgré toutes les restrictions, remportant le premier titre WTA et se retrouvant dans le top 100 à un si jeune âge.

Avec peu de tournois à jouer avant le 16e anniversaire de mars, Cori est déterminé à faire bonne impression ici à Melbourne, en renversant Venus Williams au premier tour comme à Wimbledon et en renversant Sorana Cirstea 4-6, 6-3, 7- 5 en un peu plus de deux heures pour réserver l’affrontement de troisième ronde avec la championne en titre Naomi Osaka.

La Japonaise a arrêté Gauff à New York l’année dernière et tentera de rester invaincue contre la jeune qui est prête à tester ses compétences contre l’un des meilleurs joueurs du monde et à voir à quel point elle s’est améliorée pendant l’intersaison.

Cori a perdu le service deux fois contre Cirstea et a effectué trois pauses pour franchir la ligne d’arrivée en premier, tirant un deuxième service en plein essor à 15-30 dans le dixième match du set final et se déplaçant devant avec une pause dans le prochain match qui l’a transportée au cours de la Haut.

À l’âge de 15 ans, Gauff a déjà sept victoires en Grand Chelem à son actif dans trois tournois consécutifs, croyant en ses capacités et sa volonté de défier les rivaux par le haut. “J’avais beaucoup de soutien de la part de la foule. J’ai aussi joué au tennis agressif, combattu pour chaque point et bien servi.

Le point changeant du match était que le deuxième service en plein essor à 5-4, 30-15 dans le set décisif; Je suis heureux que l’on soit entré. Je pense que personne ne peut vous apprendre à produire des pochettes quand vous en avez le plus besoin; en ce qui concerne la pression, tout dépend de ce que vous ressentez à ce moment-là, quel serait le bon coup à jouer; l’entraîneur ne peut pas vous aider.

Je suis ravi de revoir Naomi Osaka; c’est une grande compétitrice et le match indiquera à quel point je me suis amélioré pendant l’intersaison. ”