La star de l’ATP pense que l’Open de France 2020 pourrait également être victime d’une crise de coronavirus alors que la prudence est de mise

La star du tennis américain Tennys Sandgren pense que l’Open de France pourrait devenir une autre victime des annulations de coronavirus.

La semaine dernière, l’ATP a pris la décision d’annuler Indian Wells et l’Open de Miami avant d’annoncer qu’il n’y aurait plus de tennis pendant au moins six semaines.

Ce calendrier a inclus un autre tournoi de niveau Masters, l’Open de Monte-Carlo, mais aucun Grand Chelem n’a été affecté.

Cependant, avec l’Open de France prévu fin mai, Sandgren pense qu’il est sérieusement menacé d’être annulé en raison de la crise des coronavirus.

«Le rassemblement pour les événements sportifs est-il vraiment important par rapport à l’inondation du système de santé? Évidemment non », a déclaré Sandgren au New York Times.

«Les gens doivent simplement comprendre cela et accepter d’en prendre un pour l’équipe dans tous les domaines.

“Je ne serais pas surpris si nous n’étions pas revenus là-bas jusqu’à ce que l’herbe [season]. “

La pause est un coup dur pour Sandgren sur le plan professionnel, avec lui maintenant privé de sa chance de s’appuyer sur ses performances en quart de finale à l’Open d’Australie en janvier.

