La star montante du football Caroline Weir signe avec l’agence d’Andy Murray

Le milieu de terrain offensif du Manchester City Women FC Caroline Weir a signé avec l’agence d’Andy Murray, a-t-il annoncé sur le site Web de Murray. Weir, 24 ans, se joint à ses collègues footballeurs Ryan Porteous et Fraser Murray pour être représentés par 77 Sports Management.

Les joueurs de tennis Aidan McHugh et Katie Swan, ainsi que les sprinteurs Shannon et Cheriece Hylton, font également partie de l’équipe de 77 Sports Management. “Je suis ravi de rejoindre 77 Sports Management et j’ai hâte de commencer avec l’équipe”, a déclaré Weir. “

Je suis à un moment important de ma carrière et je suis convaincu que cette décision m’aidera à atteindre mes objectifs sur et en dehors du terrain. “Travailler avec Andy est une perspective très excitante et j’espère tirer le meilleur parti de son expérience.

Andy est une icône du sport, son impact est allé bien au-delà du monde du tennis et il a certainement été une inspiration pour moi en tant que compatriote écossais. “Le triple champion du Grand Chelem Murray est heureux de voir Weir rejoindre son agence.

“Caroline est l’un des talents les plus brillants de la Super League féminine – depuis qu’elle a rejoint Manchester City, elle est passée de force en force et nous pensons qu’elle peut continuer et relever le défi d’être l’une des meilleures joueuses du monde dans les années à venir”, Murray m’a dit.

“Elle a un avenir passionnant sur le terrain et en dehors. C’est formidable de voir la croissance du football féminin au cours des dernières années, en tant qu’agence, nous souhaitons représenter davantage de joueuses, d’entraîneurs et de managers masculins et féminins.”