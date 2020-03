La star montante Jannik Sinner parle de passer du temps à Monte-Carlo

La star montante italienne Jannik Sinner dit qu’il passe son temps à Monte-Carlo au cours des prochaines semaines alors que la saison de tennis est fermée. S’adressant à SuperTennis, le jeune de 18 ans, classé 73e mondial, a déclaré: “En Principauté, tout semblait normal au début – a-t-il dit – mais des mesures restrictives ont également été prises ici.

Vous ne sortez que pour faire vos courses, avec des gants et dans le respect des distances entre une personne et une autre. J’essaie de suivre un programme, toujours à la maison le matin je fais des exercices de mobilité, stabilité, épaules, pour me maintenir en forme.

Dans l’après-midi, j’essaie de bouger davantage, il y a un garage sous la maison, il y a aussi mon entraîneur qui m’aide à faire les exercices “Sinner dit qu’il travaille également avec l’entraîneur Riccardo Piatti via des méthodes en ligne.” A distance nous regardons quelques matchs sur Tennis TV ensemble même des matchs d’il y a quelques années.

Nous nous écrivons, nous essayons de trouver des idées et d’apprendre de là aussi. “Sinner dit qu’il joue également à certains jeux en ligne sur PlayStation (son jeu préféré étant la FIFA) et parle régulièrement à ses parents, son frère et ses grands-parents.

L’Italien est considéré comme l’une des étoiles montantes du tennis masculin. En novembre, il est devenu le troisième et plus jeune vainqueur des finales NextGen ATP, après avoir battu Alex de Minaur 4-2, 4-1, 4-2.[7] Dans la finale.