La statistique où Ash Barty marque Roger Federer

Il n’est pas courant que les joueuses de tennis soient comparées aux joueuses de tennis, mais il y a au moins une statistique où le numéro un mondial du côté féminin Ash Barty, d’Australie, marque plus de 20 fois champion du Grand Chelem du côté masculin Roger Federer, de Suisse.

S’adressant à World Wide of Sports, l’ancien joueur australien de la Coupe Davis, Sam Groth, a déclaré que le taux de rotation de Barty sur sa tranche de revers était plus élevé que celui de Federer. “Techniquement, elle est tellement bonne. Elle se charge, tout son poids sur sa jambe droite.

Elle a cette tête de raquette au-dessus du ballon et cela va lui permettre de se balancer vers le bas et de lui donner la rotation et les révolutions. Le truc avec Ash, c’est qu’elle crée cette excellente position, d’où elle peut voir ce que font ses adversaires [before the shot].

Elle peut changer cette dernière seconde. Elle n’est qu’une athlète polyvalente – a de grandes mains. Elle peut frapper la ligne, elle peut frapper en travers, elle peut frapper court sur le drop shot. Alors qu’est-ce que tout cela signifie? Eh bien Ash Barty, si on la compare à Roger Federer …. sa vitesse de rotation [on a slice] est de 2839 tr / min.

Ash a en fait un taux de rotation plus élevé [3138RPM]. Son revers en comparaison, avec le spin qu’elle est capable de générer, est de classe mondiale. “Barty est à travers le quatrième tour de l’Open d’Australie en cours après avoir battu la Kazakh Elena Rybakina et jouera Alison Riske dans les 16 derniers. Federer est dû à jouer son match de troisième tour vendredi soir à Melbourne.