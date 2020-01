La stratégie de tournée de Roger Federer fait des merveilles pour Tennys Sandgren

Après la vingtaine, l’activité de Roger Federer en tournée a lentement diminué, son attention s’est principalement portée sur les quatre tournois du Grand Chelem et, par conséquent, nous voyons l’actuel numéro 3 mondial l’emporter sur des adversaires beaucoup plus jeunes.

L’ingénieuse stratégie de Roger a également inspiré Tennys Sandgren, 28 ans, dont la dernière «victime» a été le numéro 8 mondial Matteo Berrettini. Sandgren a battu l’Italien de 23 ans en cinq sets pour passer au troisième tour de l’Open d’Australie.

Cette performance n’est pas sortie de nulle part, l’Américain ayant fait allusion à la formule de son succès. «Il semble que si je prends quelques semaines de congé, j’essaie du mieux que je peux – jouer un tournoi ou deux puis jouer un événement plus important comme celui-ci – alors je semble pouvoir jouer correctement».

Sandgren a déclaré lors de la conférence d’après-match. Même si l’Américain a dix ans de moins que Federer, il avait besoin de beaucoup de temps de repos, en particulier dans la dernière partie de 2019, pour performer au mieux. «J’ai été blessé pendant la majeure partie de l’automne.

J’ai déchiré un ligament et j’ai eu une fracture de stress à l’orteil. Après l’US Open, j’ai joué une semaine en Asie puis j’ai fini. J’avais cinq à six semaines où je n’avais aucun point à défendre [and could have pushed higher in the rankings] mais je ne pouvais pas jouer “.

Avoua Tennys. Sandgren a joué un thriller de 5 sets contre Berrettini et son prochain adversaire est Sam Querrey, qui est tout sauf une tâche facile après une si longue rencontre contre le jeune italien. Heureusement, Sandgren devrait avoir beaucoup plus d’énergie dans son tank alors qu’il a suivi l’exemple de Roger Federer et s’est bien préparé pour le Grand Chelem australien.

«Vous préparez votre emploi du temps à un pic au cours de ces semaines. Je m’améliore à mesure que je vieillis. Peut-être que je vieillis et deviens plus sage. Je prends mes semaines de congé pour pouvoir me préparer pour ces semaines ». dit Tennys Sandgren.