La Suédoise Johanna Larsson annonce sa retraite du tennis

La Suédoise de 31 ans, Johanna Larsson, a annoncé sa retraite du tennis, avec effet immédiat. Larsson a culminé à 45e en simple en 2016 et 20e en double en 2017. Elle a remporté 2 titres en simple WTA à Båstad (2015) et Nuremberg (2018) et 14 titres en double, où elle a également atteint les demi-finales en 2019 (avec Kirsten Flipkens) à l’Open de France et la finale des finales WTA de fin de saison en 2017 (avec Kiki Bertens).

S’exprimant sur le site tennis.se, Larsson dit qu’elle n’est pas en mesure de lui donner 100% d’effort dans le sport, c’est pourquoi elle a pris la décision d’arrêter. “J’ai eu ces pensées pendant un certain temps, également pendant l’Open d’Australie, mais la vraie décision que j’ai prise après la Fed Cup en février.

Même si j’étais reconnu que j’étais à un niveau élevé, le sentiment était renforcé que je n’avais pas vraiment ce qu’il fallait pour jouer au sommet absolu. Je ne veux rien faire à 70-80%. Je pense que j’ai besoin de temps maintenant pour que ça s’enfonce vraiment.

Peut-être que ce n’est que dans un mois ou deux que vous comprendrez vraiment que c’est fini. Maintenant, c’est plus agréable d’avoir une matinée de sommeil et de ne rien avoir prévu, surtout de ne pas avoir à compter à rebours pendant des jours avant de partir pour le prochain voyage.

Je peux trouver des choses spontanément avec ma famille et mes amis, mais ça va se stabiliser et je pense aussi que les pièces manquantes et ces pièces vont entrer. Larsson dit que le tennis a été sa vie depuis qu’elle avait 5 ans et qu’elle est reconnaissante pour la voyage qu’elle a eu jusqu’à présent dans sa carrière.

“Il est si difficile de mettre des mots sur cette question. Le tennis a vraiment été ma vie, vraiment depuis l’âge de cinq ans quand j’ai tenu une raquette pour la première fois. Mes parents ont pris la décision de bouger pour mon tennis quand j’avais onze ans vieux et mon frère avait 13 ans.

Ensuite, j’ai joué à la Kalle Anka Cup et au SALK Open, des tournois qui sont bons à gagner quand vous êtes junior en Suède. J’ai commencé le tennis à Båstad à l’âge de 15 ans et j’ai déjà commencé à jouer à plein temps, dans Team Twilfit, ça s’appelait.

J’ai fait un voyage cool et fou. Je suis très reconnaissant d’avoir fait ce voyage, car j’ai tellement de merveilleux souvenirs. J’ai joué dans les plus grandes arènes et j’ai rencontré des gens de différentes cultures à travers le monde. J’ai beaucoup appris sur moi-même et c’est vraiment cool de regarder en arrière quand on n’a que 31 ans. “

Parlant de ses meilleurs souvenirs de la tournée, Larsson a déclaré: “C’était incroyablement cool l’année dernière lorsque Kirsten Flipkens et moi sommes allés en demi-finale en double à Paris. Un autre fait saillant en double a été lorsque Kiki Bertens et moi avons atteint la finale de la WTA. finales à Singapour.

Ce fut une expérience incroyable et quand vous regardez en arrière, vous vous demandez presque si c’est vraiment arrivé. Nous avons marché un peu comme sur les nuages ​​et nous nous sommes dirigés presque jusqu’à l’arrivée. Les deux se distinguent parmi les doubles résultats. En ce qui concerne les singles, c’est bien sûr le titre de Båstad 2015.

C’était très cool de vivre l’expérience de gagner à la maison. Le rêve est devenu réalité lorsque j’ai réussi à étirer mes bras en l’air après avoir disparu et en avoir rêvé depuis que j’étais petit. Les titres et les victoires sont une chose, mais c’est tout le voyage qui est le gros problème.

C’est celui que j’emmènerai vraiment avec moi et toutes les personnes que j’ai rencontrées en cours de route. Fixer des objectifs et les atteindre, être dans la bulle et tout investir dans une seule chose et être aussi bon que possible… c’est une chose assez unique à faire et fascinante à faire. ”