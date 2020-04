“La suspension de l’ATP de Majorque est un bâton, mais elle

Toni Nadal, directeur du tournoi de Majorque, l’un de ceux suspendus de la tournée en herbe, regrette que toutes les illusions soient passées par dessus bord. “C’est un bâton”, dit-il, mais il garde un fil d’espoir pour trouver de nouvelles dates cette saison, même s’il est conscient que “tout dépendra de l’évolution du virus” et de la façon dont l’ATP l’organise.

04/03/2020 à 12:08

CEST

Dans une interview à l’Agence EFE, l’oncle de Rafael Nadal a déclaré qu’il était au courant et attendait la décision, mais il comprend qu’il y a maintenant d’autres problèmes plus vitaux.

“Il fallait s’y attendre, et l’actualité n’est plus d’actualité avec celle qui tombe ici en Espagne et dans le monde. Vous ne pensez pas à Wimbledon ou au tournoi de Majorque, ni à la saison de gazon car nous avons la tête totalement sur le coronavirus “, précise-t-il.

Suspension des championnats de Wimbledon et ATP Mallorca

“Mais c’était une nouvelle qui n’a surpris personne car avec la météo en Angleterre, c’était difficile”, dit-il à propos de Wimbledon, l’épicentre de tous les tournois sur gazon qui l’ont précédé. “Ils n’ont pas beaucoup de place pour l’action et comme les dates arrivaient, ils l’avaient déjà sur eux.”

Cette année, le tournoi qui se déroule à Calviá (du 20 au 27 juin) a changé de circuit. Et, après avoir appartenu aux quatre éditions précédentes comme l’Open de Majorque dans la WTA, il est devenu le premier championnat ATP de Majorque, avec la catégorie 250 chez les hommes.

“L’expérience des années précédentes avec le tournoi féminin avait été de mieux en mieux, et dans celui-ci, après l’illusion et le grand travail qui avait été fait par les organisateurs et le propriétaire du tournoi, c’est un bâton “Souligne Toni Nadal.

“Tout est fait depuis près de six mois, maintenant vous voyez que rien, pour le moment, n’est suspendu, et nous verrons plus tard, en voyant comment le sujet évolue, la possibilité de le faire, en septembre ou en octobre“souligne le directeur du concours, qui souligne la grande volonté des organisateurs, la société E | Motion, et le propriétaire Edwin Weindorfer de” le faire plus tard “.

“C’est la volonté initiale mais bien sûr, en attendant l’évolution du problème des coronavirus, quelle décision l’ATP prend-elle et comment l’organiserait-elle à partir de la date de redémarrage du calendrier “, désormais prorogé jusqu’au 13 juillet.

“Ce n’est pas un sujet librement accessible”, explique Toni Nadal, “nous devrons être conscients de l’évolution du virus”.

Les joueurs espagnols à égalité pour Majorque

Le directeur du tournoi avait déjà “attaché” plusieurs joueurs espagnols, tels que Feliciano López, Fernando Verdasco et Jaume Munar, mais l’impact de la suspension d’Indian Wells et les répercussions possibles dans d’autres tournois qui ont suivi, ont arrêté de nombreuses autres négociations.

“Nous regardions comment le circuit évoluait et les gens parlaient, il y avait des contacts avec différentes personnes, mais bien sûr vous n’étiez d’accord avec personne et quand Indian Wells s’est arrêté, tout s’est arrêté, toute négociation ou toute transaction avec des gens, parce que déjà vous ne saviez pas comment tout cela allait se passer “, explique Toni Nadal.

Compte tenu des perspectives actuelles, l’oncle du vainqueur des 19 tournois du Grand Chelem a deux visions de l’avenir du tennis cette saison. “Je bouge en deux visions”, explique-t-il. “D’une part, la logique est que dans les tournois qui sont si longs, il semble difficile de s’y engager car les restrictions qui seront dans ce pays ou dans ce pays ne sont pas connues”, dit-il.

“Ils vont vous laisser entrer pour l’Open des États-Unis ou Cincinnati, et nous pouvons penser que ce tournoi réunira vingt ou trente mille personnes, et si ce n’est pas complètement organisé, Allez-vous pouvoir le faire? Non, commente la possibilité d’entreprendre un tel voyage.

Reprendre l’activité et le tourisme

“Mais d’un autre côté, je comprends que les gouvernements seront intéressés à ramener la vie à la normale dès que possible. Que lorsqu’ils auront ceci plus ou moins contrôlé, les choses reviendront progressivement, mais de manière décisive, à la normalité, car sinon, Il n’y a pas d’option pour relancer l’économie. Si chaque travailleur ou entreprise ne bouge pas dans son périmètre, c’est difficile “, dit-il.

Et Toni Nadal donne comme exemple le tournoi qu’il dirige. “Si cela était contrôlé au cours du mois de juillet ou août, je comprends que le gouvernement des Baléares serait intéressé à avoir un peu d’activité et que le tourisme arriveet le gouvernement espagnol également. C’est l’autre ligne “, souligne-t-il.

«Si quelque chose n’est pas activé, ce sera difficile» est sa phrase déterminante. “C’est pourquoi je pense que la Ligue de Football Professionnel va essayer autant que possible d’activer pour que l’actif économique soit à nouveau activé “, utilise-t-il à titre d’exemple.

Enfermé à la maison

Toni Nadal a strictement pris la recommandation de rester à la maison ces jours-ci et bien qu’au début il l’ait acceptée avec résignation, il l’apprécie maintenant.

“Quand ils nous ont dit la première fois que nous devions être enfermés pendant quinze jours, nous avons pensé” bon sang quoi … “mais en voyant les catastrophes dans le monde et quand vous voyez le nombre de morts chaque jour, vous pensez:” il vaut mieux ne pas sortir et rester à la maison “, dit-il.

“Vous devez avoir un peu de patience et nous remercions toujours Dieu de ne pas avoir de symptômes. En fin de compte, vous lisez quelque chose, vous regardez une petite télé, un match de tennis, certains des matchs de football auxquels mon frère jouait quand je jouais, et je m’amuse avec ça », explique Toni.

La lecture de la pièce “A Sangre y Fuego”, une série de neuf nouvelles de la guerre civile espagnole de Manuel Chaves Nogales, le distrait et il déclare qu’il n’a pas pris de poids. “Je n’ai pas non plus grand appétit et nous faisons toujours un peu d’activité physique”, dit-il.

